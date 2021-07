Nicolas Anelka met les choses au clair concernant ses propos sur Kylian Mbappé

Le marché des transferts évolue lentement en raison de la précarité économique, où tous ces grands noms qui, aujourd’hui, sont sans équipe entreraient en jeu.

Aujourd’hui, 3 juillet 2021, nous verrons des footballeurs qui ont traversé de grandes équipes, laissant des performances exceptionnelles, et qui sont aujourd’hui sans équipe. Des footballeurs qui, somme toute, feraient de bonnes opérations, surtout si l’on prend en compte la difficulté de mouvement sur le marché actuel.

Il y a plus de joueurs sur cette liste, comme Lionel Messi ou Sergio Ramos, qui ne sont pas comptés pour une raison logique, et ce n’est qu’une question de quelques jours avant que les deux résolvent leurs situations respectives, dont nous serons très conscients. Cependant, d’après la liste que nous verrons ci-dessous, il n’y a aucune indication connue de ce qu’il adviendra de leurs passes respectives.

– Diego Costa : L’ancien de l’Atlético de Madrid est actuellement sans équipe. Il est vrai que ce sont les innombrables blessures qui ont causé cette situation à l’hispano-brésilien, mais personne ne peut nier qu’il serait un bon ajout à n’importe quelle équipe si l’attaquant ne se retrouvait pas dans le coton. Force, agressivité et but sont ce qui caractérise celui qui a été international avec l’Espagne.

– Paulinho : Le milieu de terrain brésilien est passé par de grands clubs, comme Tottenham et le FC Barcelone, ce qui en dit long sur lui. Finalement, il décide de quitter l’Europe pour rejoindre le football asiatique. Maintenant, il est sans équipe et personne ne peut douter que le Brésilien serait un ajout de qualité à n’importe quel club, même ceux qui aspirent au sommet.

– David Luiz : Il a terminé son contrat avec Arsenal et est désormais sans équipe. L’arrière central brésilien de 34 ans a de l’expérience dans diverses ligues et a toujours joué pour de grands clubs comme Benfica, Chelsea ou le PSG et est plus que contrasté sur la scène du football, bien que ses performances aient chuté ces dernières saisons.

– Stevan Jovetic : L’attaquant était un grand atout il y a un peu plus de deux saisons, même si son nom et sa carrière ont été dilués. Il a mis fin à son contrat avec Monaco et, bien qu’il n’ait pas joué un rôle très notable, il s’est avéré être un attaquant prédisposé au but, il y a donc sûrement plusieurs équipes qui le remarqueront.

– Tomáš Vaclik : Le gardien tchèque est arrivé au Sevilla FC en tant que gardien titulaire. Après une saison remarquable, une blessure finit par le libérer et quitter le club. Quoi qu’il en soit, il est toujours le gardien titulaire de son équipe, et il s’est très bien comporté jusqu’à présent en Coupe d’Europe.

– Shkodran Mustafi : Le défenseur allemand est actuellement sans équipe, mais il est toujours un centre de garantie et, de plus, il n’a que 29 ans. Une équipe est susceptible de reprendre ses services. En fait, le Celta a montré son intérêt pour le joueur et semble être sur le point de l’incorporer.

– Gary Cahill : Si vous ne connaissez pas Gary Cahill, c’est parce que vous n’aimez probablement pas la Premier League, mais il a joué un rôle de premier plan dans l’arène internationale du football, principalement à Chelsea, avec qui il a réalisé de grands exploits étant l’un des piliers de la défense. Il a maintenant résilié son contrat avec Crystal Palace, même s’il devrait rester dans la ligue anglaise.

– Kevin Gameiro : L’attaquant français a laissé de grandes sensations au Sevilla FC, où il a montré le plus haut niveau tout au long de sa carrière. Il s’est retrouvé à l’Atlético de Madrid, où sa performance était en baisse, jusqu’à ce qu’il se retrouve à Valence, avec qui il a mis fin à son contrat en n’offrant pas une performance décente avec le club.

Pourtant, l’attaquant français a une vaste expérience dans le championnat espagnol et a traversé de grands clubs. On s’attend à ce qu’il rejoigne un club qui souhaite franchir une nouvelle étape dans son séjour en première division. Ça sonne aussi en France.

– Jack Wilshere : Le milieu de terrain anglais a montré un très bon niveau en son temps avec les «Gunners». Pourtant, depuis qu’il a quitté Arsenal, ses performances se sont perdues au fur et à mesure des matchs à West Ham, dont le passage s’est terminé sans renouvellement et a fini par atterrir à Bournemouth, avec qui il a mis fin à son contrat.

En raison de sa carrière et à 29 ans, le milieu de terrain devrait retrouver un club, étant prévu sa permanence dans le championnat anglais, dont il n’a jamais quitté.

– Jérôme Boateng : Le défenseur allemand n’a pas renouvelé avec le Bayern Munich et est sans équipe. Un défenseur central qui, malgré cette fameuse cassure à la taille contre Leo Messi, est une garantie en défense et pourrait parfaitement être un titulaire dans n’importe quel club prêt à parier sur lui.