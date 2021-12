Nicki Minaj : la chanteuse se défend contre les allégations d’écriture fantôme

Nicki Minaj pense apparemment qu’elle doit à nouveau défendre son jeu de stylo. Samedi 11 décembre, la rappeuse multi-platine a tweeté quelques-unes des chansons qu’elle a écrites sans l’aide d’un nègre.

«Les chansons sur lesquelles j’ai écrit le rap ET le crochet», a tweeté Minaj avant de lister quatre de ses plus gros singles, dont «High School», «Beez In The Trap” et «Moment 4 Life».

«Probablement tout l’album pink Friday. La plupart de mes coupures d’albums sur mes albums. Je les nomme r célibataires. D’autres «noms d’auteurs» sont ajoutés pour l’échantillonnage, les adlibs, les fonctionnalités, la production, etc.»

Bien qu’on ne sache pas qui a suscité la conversation autour du travail de Nicki Minaj, ce n’est pas la première fois qu’elle doit se défendre contre des allégations d’écriture fantôme. Elle est surtout venue pour Ransom en 2013 après avoir dénoncé son jeu de stylo sur le morceau «Man Alone».

«Avant, Nicki portait ces perruques folles / je faisais des couplets pour elle en espérant juste qu’elle réussirait», a-t-il rappé.

Nicki Minaj n’a pas tardé à riposter contre le rappeur , déclarant à TMZ : «Je ne suis même pas un homme et les négros ont mis ma bite dans leur bouche. Je massacre ces négros. Point final. Je suis incontesté parce que je suis la seule rappeuse ce jour-là, je n’ai pas besoin d’un putain de ghostwriter. Donc si tu racontes ce mensonge, tu dois être vraiment désespéré et tu ne vas toujours pas éclater. Et ça ?

Ransom a déclaré plus tard dans une interview avec Sway In The Morning qu’elle réagissait de manière excessive, disant à Sway Calloway:

«Je pense qu’elle m’a attaqué verbalement. La ligne aurait pu être prise dans les deux sens. mais si vous faites vos recherches, alors vous savez que je n’ai pas dit cela avec malveillance en aucune façon pour en venir à sa crédibilité.