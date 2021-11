Nicki Minaj : la chanteuse s’affiche en soutien-gorge et enflamme totalement la toile

Nicki Minaj a été stupéfaite dans SKIMS mardi, portant un ensemble soutien-gorge et culotte assorti de la marque de Kim Kardashian qui a récemment collaboré avec la célèbre maison de couture italienne Fendi.

Nicki Minaj avait l’air plus sexy que jamais mardi lorsqu’elle portait un ensemble SKIMS x Fendiassortisur son Instagram. Le rappeur, 38 ans, abasourdi dans une longue veste Chloé multicolore sur le soutien-gorge SKIMS beige et une culotte assortie avec des logos Fendi, montrant son ventre tonique et ses courbes impeccables en dessous.

Nicki a accessoirisé la tenue avec un collier en argent étincelant et des bottes YSL de couleur miel jusqu’aux genoux, complétant le look avec une coiffure courte rouge vif et élégante.

La star de «Super Bass» a posté trois fois sur son fil d’actualité, avec deux messages la montrant debout dans le décor contre une paire de portes marron et un autre affichant un ensemble de deux photos d’elle assise dans la tenue légèrement vêtue.

«Riez maintenant», a sous-titré Nicki sur la première photo, tout en écrivant «Avons-nous un problème ⁉️» dans la deuxième série de photos, donnant à ses fans l’attitude sournoise pour laquelle ils la connaissent et l’aiment.

«Je souhaite qu’ab-h tourne, je suis comme s’il vous plaît montrez-vous», le rappeur «Anaconda» a légendé le troisième post, regardant vers la caméra alors qu’elle montrait son look super stylé.