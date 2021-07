Nice : un homme arrêté après avoir menacé au couteau des passagers d’un TER

Ce jeudi 15 juillet, Me Jean-Baptiste Alary accordait un entretien à «Femme Actuelle». L’un des avocats de Cédric Jubillar est revenu sur différents points du dossier, notamment la vie intime de son client avec la disparue.

Juste avant que Delphine Jubillar ne disparaisse, le couple qu’elle formait avec Cédric Jubillar battait de l’aile, comme l’ont indiqué différents messages envoyés par le couple.

Me Jean-Baptiste Alary, l’un des avocats de celui qui est accusé du meurtre de sa compagne, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, a évoqué leur vie intime dans les colonnes de Femme Actuelle ce jeudi 15 juillet.

«Ils avaient quelques relations sexuelles de temps en temps, pas très souvent, mais ça leur arrivait. Est-ce-que ça explique la disparition qui a eu lieu quelques semaines après ?», a questionné l’avocat.

Me Jean-Baptiste Alary rappelle que le couple a partagé 17 ans de vie commune et qu’une séparation n’implique pas nécessairement que l’un déteste l’autre. Au sujet des SMS que Cédric et Delphine Jubillar se sont échangés, l’avocat est incisif.

«Ils sont rentrés dans une guerre de communication à laquelle nous ne pouvons pas répondre et qui est extrêmement déplacée», lance-t-il. Et d’ajouter : «Ils sont en train d’essayer de maquiller le vide sidéral de leur dossier. Mais ces SMS ne font pas office de preuve».

D’autres pistes peu explorées

Les avocats de Cédric Jubillar émettent régulièrement des critiques sur l’état de l’affaire et pointent du doigt le peu d’éléments contre leur client, présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

Mr Jean-Baptiste Alary affirme à Femme Actuelle que les enquêteurs ont d’office considéré le mari de la victime, qui clame toujours son innocence, comme étant le coupable, sans s’intéresser à d’autres pistes.

Il fait notamment mention du SMS d’un homme, dont l’identité n’a pas été révélée, qui a affirmé à sa compagne avoir tué l’infirmière de 33 ans, seulement dans le but de l’effrayer.

Bien qu’il ait été auditionné, «on n’a pas vérifié si son téléphone bornait […] on n’a pas fait de perquisition chez lui», précise l’avocat. Ce dernier reste optimiste pour son client : «Si aucune investigation ne permet de consolider ce dossier, il est évident qu’il sortira.»