Neymar est devenu un mème après la consécration de l’Argentine au Brésil

Après avoir battu le Brésil et crié le champion de la Copa América pour la première fois avec l’équipe nationale argentine, Lionel Messi s’est connecté par appel vidéo avec sa famille pour célébrer à distance.

Après avoir soulevé le trophée de la Copa América et célébré que l’Argentine est devenue championne en battant le Brésil 1-0 au Maracana, Lionel Messi a pris un moment pour célébrer avec sa famille, qui l’a suivi à distance pour la première fois en raison de la pandémie. leur permettre d’être sur le terrain pendant le tournoi.

Déjà plus calme quelques minutes après la consécration, Leo Messi s’est séparé du reste du groupe, a pris un moment dans la solitude et en a profité pour passer un appel vidéo avec sa femme, Antonela, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro.

Ensuite, il a également pu être vu en train de parler à son père, Jorge, qui l’a félicité pour le titre et tous deux avaient l’air très heureux d’avoir obtenu un titre qui avait été insaisissable pour Leo Messi, qui ce samedi a enlevé son mufa et a crié champion pour la première fois. avec l’équipe nationale argentine.