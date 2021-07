Neymar de retour à Barcelone 2021 : pourquoi pourrait-il quitter le PSG ?

Neymar et Barcelone ont clôturé «à l’amiable» leur procédure judiciaire. Le litige a été un obstacle à son retour dans l’établissement.

Barcelone a publié une déclaration informant qu’elle avait clos à l’amiable les différents conflits du travail et civils qu’elle avait avec Neymar. Les deux parties sont parvenues à un accord et ont ainsi mis fin à plusieurs années de différends et de récriminations.

Les avocats de l’équipe catalane et du joueur du Paris Saint-Germain négociaient depuis plusieurs mois pour aplanir les différends. L’entité blaugrana a demandé au Brésilien 16 700 000 euros, tandis que le joueur en a réclamé 47 150 000 au Vieux Continent.

Le séjour de Neymar à Barcelone se situait entre les saisons 2013/14 et 2016/17 : son passage en équipe de France pour la clause de résiliation a généré différentes interprétations basées sur des problèmes contractuels. A partir de ce moment, les deux parties ont entamé une procédure judiciaire.

Le conflit a également rendu difficile le retour du Brésilien dans le club espagnol, malgré le refus du PSG de faciliter son retour. Son amitié avec Lionel Messi est l’une des raisons qui pourraient générer la nouvelle approche, même si pour le moment cela semble prématuré.

Déclaration de Barcelone sur Neymar

Barcelone informe qu’il a clôturé à l’amiable et à l’amiable un litige social et civil qu’il avait ouvert avec le joueur brésilien Neymar da Silva Santos Júnior.

Ainsi, le Club et le joueur ont signé un accord transactionnel pour mettre un terme aux procédures judiciaires qui étaient pendantes entre les deux parties : trois actions en justice prud’homales et une procédure civile.

Neymar était un joueur du FC Barcelone de la saison 2013/14 à la saison 2016/17. Il a ensuite signé pour le Paris Saint-Germain, l’équipe pour laquelle il joue toujours.