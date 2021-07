New-York : un homme tente de violer une femme de 35 ans en pleine rue

La scène a été filmée lundi soir par la vidéosurveillance du quartier de Brooklyn à New-York, aux Etats-Unis.

Une femme de 35 ans marchait tranquillement dans la rue lorsqu’elle a remarqué qu’elle était suivie par un individu.

La trentenaire a alors tourné à Stagg Street, mais l’homme a pris le même chemin qu’elle.

Soudain, l’inconnu a couru derrière elle et l’a plaquée au sol. Tout en la maintenant, il lui a mis sa main dans son short et a commencé à lui toucher les fesses.

Mais comme la victime se débattait de toutes ses forces, l’agresseur a préféré lâcher prise et prendre la fuite.

Un appel à témoins a été lancé pour retrouver l’agresseur. La ville de New-York, connue pour être une ville sûre, connaît ces derniers mois une très forte montée de la criminalité, rapporte dailymail.co.uk

🚨WANTED for a Forcible Touching on 6/28/21 at approximately 8:10 PM, in the vicinity of Morgan Ave & Stagg St @NYPD90Pct Brooklyn, The male tackled the woman from behind & grabbed her buttocks. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500 pic.twitter.com/JziLYbouY0

