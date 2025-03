Ned Nwoko et Regina Daniels attendent leur troisième enfant malgré les rumeurs de séparation

Le sénateur nigérian et homme d’affaires Ned Nwoko a annoncé qu’il attendait un troisième enfant avec son épouse, l’actrice Regina Daniels. Cette nouvelle survient alors que des rumeurs de crise conjugale circulaient ces dernières semaines.

Ces dernières semaines, les spéculations sur une possible séparation du couple ont enflé sur les réseaux sociaux. Regina Daniels avait alimenté les doutes en supprimant les photos de son mari de sa page Instagram et en se présentant uniquement sous son nom de jeune fille.

« Mon peuple, je vous salue tous. Je m’appelle Regina Daniels. Je viens d’Anioma », avait-elle déclaré dans une vidéo, sans faire mention de son époux. Depuis, le couple n’avait plus été vu ensemble en public, laissant planer le mystère sur leur relation.

Une annonce surprise

Jeudi, Ned Nwoko a mis fin aux rumeurs en publiant un message poignant sur Instagram à l’occasion de leur sixième anniversaire de mariage. Dans une déclaration romantique, il a évoqué leur amour « indomptable » et a révélé l’arrivée prochaine de leur troisième enfant.

« Six ans et plus, que voient-ils ? Un amour indompté, sauvage et libre. Regina, mon feu, mon plus doux délice », a-t-il écrit. Il a également dénoncé les rumeurs, offrant une prime de 10 millions de nairas pour identifier le blogueur à l’origine des spéculations.

Un couple sous les projecteurs

Mariés depuis 2019, Ned Nwoko et Regina Daniels font régulièrement la une des médias en raison de leur différence d’âge et de leur vie matrimoniale. Le sénateur, polygame, compte plusieurs épouses, mais Regina, star de Nollywood, reste la plus médiatisée.

Avec cette annonce, le couple semble vouloir clore les chapitres des rumeurs et se concentrer sur l’avenir. « Juste au moment où ils pensaient avoir eu leur mot à dire, bébé numéro trois est en route ! », a conclu Ned Nwoko avec humour.