Nadiya Sabeh fait une révélation sur son amoureux, Ariel Sheney

Badro Escobar a mis fin à sa collaboration avec le jeune rappeur ivoirien Ramba Junior. Voici la raison.

Badro Escobar n’est plus le producteur du jeune artiste ivoirien Ramba Junior. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, l’ancien lieutenant de feu Dj Arafat a annoncé la fin de sa collaboration avec le petit rappeur âgé de 11 ans.

«Toute bonne chose a une fin. Ce fut un plaisir pour moi d’être aux côtés du jeune artiste Ramba Junior dans la progression de sa carrière musicale et artistique. Après de belles années pleines d’émotions, je vous annonce officiellement la fin de toute collaboration avec le jeune artiste. Après publication de ce post, l’équipe Badro souhaiterait que son image ne soit associée à aucune production du jeune artiste. Je souhaite beaucoup de succès et de courage, une excellente suite de carrière artistique à Ramba Junior», a annoncé Badro Escobar.

Cette information continue de susciter de nombreuses réactions sur la toile. Un membre du staff de Badro est revenu sur le sujet au micro de viberadio.ci. «Beaucoup de choses dans le contrat n’étaient plus respectées. On n’arrivait plus à encadrer et gérer le petit Ramba. On le voyait un peu partout dans la ville; il passait son temps à se promener. Souvent même, on vient nous apprendre qu’il demande de l’argent aux gens (…) Ajouté à cela, le papa du petit nous cassait les pieds. Il nous faisait des histoires. Un soir, on revenait du studio et on devait ensuite aller faire une prestation.

Le papa de Ramba a débarqué au restau de Badro et nous fait savoir que son fils ne bougera pas. Le père de Ramba a dit ouvertement à Badro qu’il ne voulait plus que son fils chante. Que son fils arrête avec nous.

Quand le Papa du petit Ramba est venu tempêter et nous faire une fois de plus des histoires, Badro a sorti le contrat de production avec Ramba et l’a déchiré. Et c’est là que Badro a fait savoir au Papa de Ramba qu’à compter de ce jour là, il n’est plus le Producteur de Ramba Junior », a-t-il indiqué.