Nabilla : le personnel de son mariage risque jusqu’à cinq ans de prison !

Ariana Grande est un modèle à suivre en matière de mode et de beauté. Même Amel Bent est fan du look de la pop star américaine.

Depuis ses débuts dans le monde de la musique, Ariana Grande fait l’unanimité. Et ce, grâce à sa personnalité flamboyante. En effet, la jeune femme a la capacité de transformer n’importe quelle tenue en pièce iconique.

Peu importe le mood dans lequel elle est. Vêtements larges, robes moulantes ou encore simples jeans. La star est toujours au top. Mais le style qui lui colle le plus à la peau restera sans doute ses fameuses tenues de pin-up inspirées tout droit des sixties.

Les jupes bouffantes sont le dada de la chanteuse. Rose, bleue, jaune ou même grise, l’ex de Mac Miller ne dit jamais non à une sublime pièce en tulle.

Ariana Grande est donc la combinaison parfaite entre la mignonnerie et la sexy attitude. Un combo qui lui va à ravir ! Mais en dehors de sa passion pour la mode, son obsession pour les cheveux est aussi très marquée.

Et si elle arborait une couleur rouge à ses débuts, elle fait sensation grâce à sa fameuse queue de cheval. Et ce, depuis déjà quelques années.

Une coiffure devenue célèbre dans le monde entier et qui lui correspond ! Si bien que beaucoup de célébrité se sont déjà inspirées de sa jolie crinière.

Millie Bobby Brown, Phoebe Dynevor ou encore Kim Kardashian. Nombreuses sont celles qui ont voulu essayer cette coupe de cheveux incroyable.

Amel Bent ne déroge donc pas à la règle. L’interprète du titre Ne Retiens Pas Tes Larmes a osé la queue de cheval haute lors du RFM Music Show.

Au cours de l’évènement musical, de nombreuses célébrités françaises ont donc foulé le tapis rouge. Parmi elles, Louane, Clara Luciani ou encore Vitaa.

Toutes étaient alors présentes pour le RFM Music Show. Amel Bent a aussi fait son apparition ! Une bonne nouvelle pour toute sa communauté qui semble suivre sa carrière de très près depuis sa participation à la Nouvelle Star.

Et pour l’occasion, la jeune femme de 36 ans a fait sensation. En effet, la chanteuse a bel et bien débarqué en look total jaune. Jupe en cuir, veste assortie et paire de bottes.

Voilà comment la jolie brune s’est affichée pour la soirée. Et pour sublimer sa tenue monochrome, la star a aussi pris la décision de relever ses cheveux en queue de cheval.

Une coupe tout droit inspirée du look d’Ariana Grande. Encore une fois, une célébrité a donc été conquise par la tendance de la pop star américaine.

Une chose est sûre, c’est qu’Amel Bent a fait l’unanimité lors du RFM Music Show. Ariana Grande a donc du souci à se faire ! La concurrence est rude dans le domaine du showbiz ! Affaire à suivre…