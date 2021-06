Nabilla : la star française montre à quel point elle est proche de son fils Milann

Nabilla l’annonçait il y a peu : elle va se marier le 6 juillet avec Thomas Vergara au domaine de Chantilly. Un mariage qui s’annonce somptueux. Mais en ce moment, la maman a plein de problèmes dans sa vie personnelle. Surtout avec son fils Milann.

Il y a peu, le fils de Nabilla et de Thomas, Milann souffrait de troubles respiratoires. Tellement, que les parents devaient emmener leur petit bout à l’hôpital. Mais depuis ça a l’air d’aller mieux. Même si du coup, la jeune femme ne pouvait pas faire ce qu’elle avait prévu.

De base, la maman devait se rendre à New York pour une grande occasion. En effet, son portrait était diffusé partout sur Time Square mais surtout sa marque : Nabilla Beauty. Mais du coup, la jeune femme reste auprès de son petit bout par peur qu’il lui arrive quelque chose.

Et Nabilla profite de ces petits moments qui font du bien. Aujourd’hui, sur Snapchat, elle poste une story où on voit la maman avec son fils Milann dans le lit. Le petit garçon s’amuse à mettre son doigt dans les orifices du visage de sa maman. Et ça l’amuse beaucoup !

Mais la femme de Thomas Vergara rigole et joue avec son fils. Même si elle ne comprend pas trop la nouvelle passion de Milann pour son visage et plus particulièrement de ses trous de nez ! Mais de ce que l’on voit, le petit garçon a l’air d’aller beaucoup mieux !

Et ses parents aussi. Aujourd’hui, Nabilla et Thomas se battaient pour une raison bien précise : leur dressing ! Il faisait un concours des habits les plus moches dans leurs dressings. Et cela part un peu en fight, mais pour rigoler !

Oui, Thomas et Nabilla sont déjà mariés. Il y a quelques années, ils faisaient un mariage civil à Londres. Mais tout ça en toute discrétion. Cette fois, le couple veut vraiment officialiser leur mariage et union cet été. Et cela sera le 6 juillet !

Et en plus, l’évènement se déroulera en France. Au château de Chantilly plus précisément. Pour l’occasion, le couple privatise le domaine pour la journée. Et en tout, il y aura 180 invités. Beaucoup d’organisation, ce qui stresse la maman. On peut la comprendre !

Mais il y aura une particularité à ce mariage. Il sera entièrement sur Amazon Prime Vidéo. Alors, tous les invités devront poser leur téléphone dans un bac à l’entrée. Car il ne faut qu’aucune photo ne fuite avant la diffusion de celui-ci.

Il faudra donc patienter un peu avant de voir Nabilla en robe blanche. En tout cas, cette diffusion est un bon moyen de garder des souvenirs de ce moment. On ne sait rien de la cérémonie ni même de la fête. Il faudra vraiment attendre la diffusion.

Et la date de celle-ci n’est pas encore diffusée. Pour le moment, on n’a donc aucune information pour cette journée très particulière. Tout ce que l’on sait c’est que l’on ne sera pas déçu. Nabilla sait faire les choses en grand, rapporte Mcetv