Nabilla : la star déclare sa flamme à Thomas Vergara sur son compte Instagram

L’actrice ivoirienne Bleu Brigitte a dévoilé sa crainte de voir son fils Stéphane Agbré alias Apoutchou national se faire assassiner.

Ce n’est plus un secret pour personne en Côte d’Ivoire. Le jeune blogueur ivoirien Apoutchou national est le fils de l’actrice ivoirienne Bleu Brigitte. Cette dernière est régulièrement prise à partie après les sorties de son fils sur la toile.

Cependant, la renommée que s’est faite son fils sur les réseaux sociaux, semble lui ouvrir des portes. Et elle ne s’en cache pas. Vendredi, lors de son passage sur la chaîne Life Tv, elle a déclaré que «… quand je vais à des manifestations ou quand une autorité doit me recevoir, la secrétaire m’annonce comme la maman de APOUTCHOU NATIONAL et on me reçoit. Mais quand on dit BLEU BRIGITTE, ça met du temps…», a-t-elle indiqué.

La comédienne a également indiqué qu’elle a de fortes craintes pour la vie de son fils. «Quand j’ai vu la première vidéo de mon fils, j’ai eu peur car c’était au temps du décès d’Arafat où il parlait de l’homme de DIEU qui voulait aller à la morgue… J’ai trouvé les propos de mon fils un peu durs. Je l’ai interpellé là-dessus et il m’a laissé entendre que c’était sa part de vérité», a-t-elle soutenu.

Puis d’ajouter: «Jusqu’aujourdhui, j’ai peur pour la vie de mon fils parce que les gens ne prennent pas ça (ses vidéos) comme de l’amusement. Il y a des gens qui me menacent en inbox, qui me disent qu’ils vont tuer mon fils s’il est dans les rues de Paris. Ils vont le poignarder. A un moment donné, j’avais tellement peur, que chaque fois que je recevais ces messages de menaces, je lui les envoyais et il me disait: maman, ils ne vont rien faire… Mais j’ai toujours peur parce que c’est mon seul garçon..», a-t-elle insisté.