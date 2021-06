Nabilla : la maman de Milann s’affiche torride pour conquérir New York

C’est officiel ! La marque de produits de beauté Nabilla Beauty vient tout juste de débarquer à New York. La star s’affiche plus torride que jamais pour sa nouvelle campagne.

Depuis ses débuts dans la télé-réalité, Nabilla n’a jamais caché son envie de devenir la Kim Kardashian française. Surnommée par certains de cette manière, la star est déterminée à poursuivre son rêve.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout semblent aller à merveille pour la jolie brune. En effet, la maman de Milann a même choisi de marcher dans les pas de son idole.

Et ce, en lançant sa propre marque de make up. Si bien qu’en 2018, elle débutait dans le milieu avec Nab Cosmetics. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu.

La première expérience n’était pas la bonne. Et aujourd’hui, cette entreprise n’existe plus. Et pour cause. L’épouse de Thomas Vergara a choisi de mettre au point un tout nouveau projet beaucoup plus abouti.

Il y a peu, elle dévoilait donc Nabilla Beauty ! Maquillage, accessoire, prêt-à-porter. Voilà le genre de produits que nous pouvons trouver sur son site Internet.

D’ailleurs, les internautes sont conquis. En effet, même la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz a adoré les articles de la star. Au contraire de ceux de Maeva Ghennam…

Quoi qu’il en soit, Nabilla donne tout ce qui est en son pouvoir pour offrir le meilleur à sa clientèle. Et bien décidée à percer dans le milieu, elle s’exporte aujourd’hui à l’international !

La semaine dernière, sa marque débarquait bel et bien à New York. «Nabilla Beauty est officiellement sur Times Square ! Je suis super contente», annonçait alors la jeune femme sur les réseaux sociaux. Une très belle réussite !

Plus fière que jamais d’avoir conquis les consommateurs américains, Nabilla prenait donc la parole sur Instagram afin de remercier sa communauté.

«Sachez que c’est une immense fierté. Je ne vous cache pas que ce matin, j’avais les larmes aux yeux. Parce que c’est énorme. C’est une marque qui est partie de moi, c’est le fruit de mon travail. Et surtout, c’est grâce à vous… Vous m’avez donné l’envie et m’avez donnéla possibilité de réaliser ce challenge, ce rêve.»

Une belle déclaration pleine d’émotion. Mais le voyage ne s’arrête pas là. Et si la jolie brune n’a pas eu l’opportunité de se rendre à l’évènement, elle partage tout de même les clichés de sa nouvelle campagne.

Plus torride que jamais, elle dévoile la première image en story. Les yeux fermés, la femme de Thomas Vergara affiche alors un make up au top. Bouche pulpeuse, teint unifié et sourcils parfaitement dessinés.

Voilà comment Nabilla a donc choisi de poser pour faire la publicité de sa marque. Minimaliste, elle a aussi décidé de ne rien porter d’autre qu’une veste blanche ainsi qu’un gant en cuir noir.

Une photo aussi douce qu’iconique qui va sans doute ravir les Américains. Une chose est sûre, c’est que la maman de Milann est toujours à la pointe de la mode !