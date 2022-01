Nabilla en peignoir, elle se fait remarquer très canon

Nabilla a une nouvelle fois fait parler d’elle. L’influenceuse française la plus suivie d’Instagram avec 7 millions d’abonnés, a dévoilé un cliché qui a enflammé la toile… Découvrez la photo en dessous.

Nabilla, une star de téléréalité devenue femme d’affaires

Nabilla de son complet Nabilla Vergara (depuis son mariage avec Thomas Vergara) est une personnalité médiatique qui a marqué ces dernières années. Commençant dans les émissions de téléréalité de succès à l’époque, telles que Les Anges de la téléréalité, la jeune femme a décidé d’emprunter un autre chemin par la suite.

Connue pour son fameux «Allô ! Non, mais allô quoi !…» qui lui avait suscité un buzz instantané sur Internet, Nabilla a par la suite voulu se démarquer. Notamment en créant sa propre téléréalité Allô Nabilla.

Nabilla enchaine en devenant chroniqueuse dans l’émission Touche pas à mon poste ! sur C8. Et va faire la Une des médias lorsqu’elle sera arrêtée puis mise en examen pour une histoire de violence au couteau sur son compagnon Thomas Vergara. Puis revient médiatiquement avec la sortie de son autobiographie.

En 2020, la jeune maman devient animatrice pour le show Love Island France, diffusé sur Amazon Prime. Et a désormais à son actif son entreprise de cosmétiques Nabilla Beauty, qui est un énorme succès.

Un cliché sexy mais pas trop…

Nabilla est devenue maman d’un petit garçon nommé Milan, mais n’en perd pas son côté femme pour autant. Elle n’a pas hésité à publier une photo d’elle, en provenance de l’Hôtel Plaza Athenee si l’on en croit sa localisation.

En réalité cette publication est une suite de 2 clichés assez similaires, où l’on peut voir Nabilla mangeant des pâtes dans son plus simple appareil, uniquement vêtue d’un peignoir laissant apparaître son épaule dénudée. Elle apparait rayonnante et plus sexy que jamais.

Au travers de la description de sa publication, on comprend qu’elle est de passage à Paris, et qu’elle compte très vite repartir : «Paris for 24h. SURPRISE».

Et sous sa publication, les commentaires des internautes sont plus élogieux les uns que les autres : «First!! Trop belle Nabilla», «Sublime et magnifique et très sexy», ou encore «Canon» .

Entre vie idyllique et plastique de rêve, Nabilla a vraiment tout pour elle !