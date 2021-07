Nabilla : elle s’est affichée plus heureuse que jamais avec son mari Thomas Vergara !

Il y a quelques jours, Nabilla et Thomas Vergara ont retrouvé leur petit garçon Milann. Pour rappel, les deux tourtereaux sont partis en lune de miel quelques heures après leur mariage au Château de Chantilly.

Ce vendredi 23 juillet, Nabilla a d’ailleurs partagé une nouvelle photo en Story de son compte Instagram. Nabilla a dévoilé un cliché en noir et blanc où elle s’est affichée plus heureuse que jamais aux côtés de Thomas Vergara. Elle s’est montrée avec son plus beau sourire sur le réseau social. Mais ce n’est pas tout.

Sur sa photo, la jeune femme s’est révélée ultra sexy en maillot de bain. Mais c’est sa casquette qui a vraiment intrigué ses fans. En effet, elle a opté pour un couvre chef assez original. Ce dernier n’a pas manqué de faire sensation.

Il se pourrait bien que Nabilla lance une nouvelle mode grâce à cette nouvelle casquette vraiment très stylée. Par la suite, la jolie brune a dévoilé de nouveaux clichés de son petit garçon.

La candidate de télé réalité a posté une photo de son fils qui semblait aux anges avec ses parents. Vêtu d’un petit gilet de sauvetage, il a profité des jeux d’eau avec Thomas Vergara et l’animatrice de Love Island.

Une chose est sûre, la famille a passé un très bon moment pour ce retour à Dubaï. Reste à savoir s’ils reviendront assez vite en France. Il faudra faire preuve de patience avant d’en savoir plus. Affaire à suivre !