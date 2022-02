Musique : «Foutez la paix à Tina Glamour», Serge Kassy

Près de deux ans après la mort de sa femme Tatiana Kosseré, le général Makosso Camille vient de dévoiler une nouvelle assez importante.

Le général Makosso Camille a été frappé par un terrible malheur le samedi 28 mars 2020. Ce jour là, le pasteur Couper-décaler perdait, à jamais, sa belle et tendre épouse Tatiana Kosséré qui l’accompagnait régulièrement dans ses différentes tournées à l’international. Un événement douloureux pour le roi de la marmaille.

«C’est très très dur. Je suis seul et mortellement abattu. Les gens viennent. Je les vois et dès qu’ils partent, je me rends compte que je ne rêve pas; que tu es vraiment partie. C’est un coup mortel et très mortel pour moi. Mais pour les enfants, je n’ai pas le choix. Je dois rester fort et digne pour toi. Je vivais pour toi, surmontais tout pour toi. Tu étais ma motivation, mon courage», a écrit Makosso Camille quelques jours après le décès.

Des mois plus tard, Makosso Camille a fait savoir que plusieurs femmes se sont proposées de prendre la place de Tatiana Kossérė mais qu’il a refusées car n’étant pas prêt à se mettre encore en couple.

«J’ai reçu 21 demandes en mariage après le décès de ma femme… Certaines étaient les filles spirituelles de mon épouse. Aucun respect pour leur mère spirituelle. Elles veulent déjà prendre sa place», avait-il fustigé.

Près de deux années après la mort de son épouse, Makosso Camille vient de révéler qu’il a trouvé une nouvelle femme, cette fois, camerounaise qui partagera sa vie. «enfin, je l’ai trouvé l’amour de ma vie camerounaise. le débat est clos. lolo beauté, voici ta belle sœur», a-t-il annoncé.