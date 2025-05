Mr Eazi, Les Teriba et Jessi Selm signent un hymne à la solidarité avec « Never Walk Alone »

ChopLife SoundSystem signe un retour marquant avec « Never Walk Alone », un morceau profondément émouvant qui célèbre l’unité et la résilience humaine. Ce projet transculturel rassemble l’artiste nigérian Mr Eazi, le duo béninois Les Teriba et la jeune productrice italienne Jessi Selm pour une fusion musicale aussi spirituelle qu’inspirante.

« Never Walk Alone » s’inscrit dans une tradition musicale qui transcende les genres. Mélangeant afrobeat, gospel et soul contemporaine, la chanson développe un message universel : l’homme n’est jamais seul. Inspirée du proverbe yoruba « Eyan l’aso eyan » (L’homme est le manteau de l’homme), l’œuvre met en avant la solidarité humaine comme rempart contre l’isolement.

Mr Eazi y apporte son timbre reconnaissable et son approche mélodique ancrée dans la tradition nigériane. Les Teriba, célèbres pour leur chant en langue fon, enrichissent la composition d’une force spirituelle profonde. Jessi Selm, à seulement 21 ans, signe une production nuancée, mettant en valeur les voix tout en créant une atmosphère envoûtante grâce à des arrangements instrumentaux progressifs.

À l’heure où les clivages culturels et sociaux semblent s’accentuer, « Never Walk Alone » rappelle avec force que l’union est notre plus grande richesse. Le choix de chanter en fon et en anglais, l’association de sonorités africaines avec une production européenne, soulignent le caractère transcontinental de cette œuvre.