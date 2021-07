Moselle : ses amis lui offrent un vol en ULM, le futur marié finit électrocuté et brûlé au troisième degré

Ce devait être une expérience mémorable. Elle a viré au drame. En août 2019, un futur marié a été grièvement blessé lors d’un baptême de l’air en ULM, offert par ses amis pour son enterrement de vie de garçon (EVG), à Kanfen (Moselle). Le pilote de l’engin vient d’être jugé ce mardi.

Lors de cette soirée d’août 2019, l’appareil piloté par le gérant du club de parapente, qui visiblement volait à trop basse altitude, a percuté une ligne à haute tension, perchée à six mètres de hauteur, relate Le Républicain Lorrain.

Le passager se retrouve électrocuté et perd connaissance. Le corps brûlé au troisième degré, il se voit accorder 60 jours d’ITT (incapacité totale de travail), signe de la gravité de ses blessures.

La médecine du travail le déclare même inapte à son emploi au sein d’un garage au Luxembourg. A ce jour, l’homme n’a toujours pas repris d’activité professionnelle.

Une «faute humaine»

Poursuivi pour blessures involontaires, le gérant-instructeur a fait face à la justice mardi, au tribunal judiciaire de Thionville (Moselle).

Il a confirmé la version donnée lors de sa garde à vue, celle d’une «faute humaine», causée par un virage mal négocié et peut-être aussi par un manque de vigilance dû à l’habitude.

Le parquet a requis une peine de six mois de prison avec sursis, accompagnée d’une amende de 1.000 euros et d’une interdiction de piloter un aéronef durant un an. Le jugement sera rendu le 7 septembre, rapporte Cnews