Morbihan : elle part faire ses courses et laisse son petit-fils de 6 ans dans une voiture en plein soleil

La température extérieure dépassait les 30 degrés celsius. Ce dimanche 18 juillet, à Arzon, dans le Morbihan, une grand-mère a laissé son petit-fils âgé de 6 ans, seul, dans une voiture stationnée en plein soleil.

Pendant ce temps, la retraitée faisait ses courses avec le grand-frère. Comme le rapporte Ouest-France, c’est un vacancier qui a libéré le garçonnet, en sueur. Et pour cause, le thermomètre affichait 32 °C ce jour-là. Dans l’habitacle, il devait donc faire encore plus chaud.

L’homme a passé sa main par la vitre, qui était heureusement légèrement baissée, et a ouvert la porte. Après quoi le témoin de la scène, âgé d’une soixantaine d’années, lui a donné à boire et l’a rassuré en attendant l’arrivée de la grand-mère.

Cette dernière est finalement revenue environ une demi-heure plus tard. «On l’a sermonnée un peu, on lui a dit que l’enfant aurait pu faire un malaise ou être enlevé et elle nous a pris de haut. Visiblement, ça ne lui a pas plu.», a-t-il raconté au quotidien régional.

Une simple avertissement

Alertée par le vacancier, la gendarmerie a été dépêchée sur place. «Ces comportements sont dangereux et peuvent donner lieu à des poursuites, notamment pour soustraction d’un parent à son obligation légale ou mise en danger de la vie d’autrui», a rappelé Jean-Baptiste Pecceu, commandant de la compagnie de gendarmerie de Vannes.

Mais pour cette fois, la grand-mère inconsciente a écopé d’un simple avertissement.