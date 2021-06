«Mon premier fils, Boluwatife a changé toute ma vie» avoue le chanteur Wizkid

L’artiste nigérian et artiste primé aux Grammy Awards Ibrahim Ayodeji Balogun, également connu sous le nom de Wizkid, a expliqué comment la naissance de son premier fils Boluwatife a changé sa vie.

Wizkid a révélé dans une interview que son premier fils est né à l’âge de 21 ans. Wizkid a parlé à Skepta lors de la célébration de la fête des pères et de ses expériences en tant que père alors qu’il est devenu père à un jeune âge.

Selon Wizkid, sa vie a changé pour le mieux après avoir accueilli son premier fils Boluwatife avec sa première maman, Shola.

Il a révélé qu’il avait cessé de faire la fête et qu’il avait commencé à travailler plus dur et à mûrir plus rapidement afin d’être le meilleur père et d’offrir le meilleur à son fils.

Wizkid a cependant admis qu’être père à 21 ans était une tâche très difficile, mais ce qui l’a motivé à être une meilleure personne, ce sont ses enfants et d’où viennent toutes ses bénédictions.

Il a dit à l’hôte: «Homme de faits, oui. Il a tout dit. J’ai eu mon premier enfant à 21 ans, donc je devais en quelque sorte avoir 30 ans immédiatement. La paternité met simplement tout en perspective. Nous sommes jeunes, nous évoluons tous rapidement dans un monde où vous essayez juste de créer votre propre voie.

«Vous ne savez pas vraiment où tout va aller, alors quand votre enfant arrive, vous vous rendez compte que c’est l’essence de tout, vous savez ? Depuis la première fois que j’ai reçu cet appel que j’avais mon premier fils, j’ai changé la façon dont je bouge, la façon dont j’ai bousculé. Tout a changé. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à tout assembler.

«Avant, j’étais juste partout – avec des négros, dans le studio, [dans] les hôtels – une vie de folie. Mais quand vous avez un enfant, c’est la bénédiction, c’est juste devant vous. Cela vous aide, mec; cela vous change et tout».