«Mon ex-femme infidèle me supplie de lui pardonner une troisième fois, que dois-je faire ?»

L’infidélité est l’une des causes principales des problèmes de couple. Si la personne qui trompe avoue son erreur, son partenaire peut ressentir de la rancœur, une tristesse et une colère interne.

Si elle décide de dissimuler son infidélité à son partenaire, des doutes peuvent s’installer avec le temps et pousser l’autre à vivre dans l’effroi et l’incertitude. Dans cet article, un homme explique que son ex-femme l’a supplié de lui pardonner après l’avoir trahi plusieurs fois.

De nos jours, les applications et sites de rencontres accentuent les tentations et peuvent faire basculer une personne vers l’infidélité. Quand la routine s’installe et que les moments de joie se font de plus en plus rares, l’adultère peut être perçu comme un échappatoire.

Plusieurs facteurs peuvent pousser une personne à l’infidélité et laisser un fossé se creuser entre les conjoints. Dans un article publié par The Sun, un homme confie son expérience avec sa femme qui l’a supplié de renouer la relation après qu’elle l’ait trahi.

Une relation tumultueuse dès ses débuts

Douze ans auparavant, l’homme et la femme, tous deux âgés de 36 ans, se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient dans une société d’événementiel. La femme avait un sourire ravageur et n’avait pas peur de prendre les devants dans une relation.

Attirée par son collègue de travail, elle n’a pas hésité à l’inviter à boire un verre. Très rapidement, les tourtereaux sont devenus complices et sont sortis ensemble pendant six mois.

Pleine de légèreté, leur relation était agréable et le sexe était explosif. Les amants ressentaient une alchimie sexuelle unique. Mais quelque temps plus tard, les problèmes ont commencé.

L’homme a surpris sa conjointe en train de prendre un verre avec un autre homme. Il espérait que ce soit un simple ami mais a fini par découvrir que c’était son mari. De plus, la femme avait un fils de 13 ans. La nouvelle a sonné comme un véritable coup de massue. Face à la situation, l’homme a préféré s’éclipser et mettre fin à la relation.

Elle a demandé une seconde chance

Un an plus tard, la femme a repris contact avec l’homme pour lui apprendre que son mari avait lu leurs messages et savait qu’ils avaient eu une aventure. Il a donc décidé de rompre et de lui laisser leur fils.

La femme a ensuite demandé à son amant de lui accorder une deuxième chance et il a accepté. «Pour être honnête, le sexe a joué un grand rôle dans ma décision», a confié l’homme.

Deux ans plus tard, les deux amants se sont mariés et le fils est venu vivre dans le domicile familial. «C’était un cauchemar», a affirmé le beau-père avant de préciser que l’adolescent séchait les cours pour boire de l’alcool avec ses amis.

En sus, il était insolent et manquait de respect à sa mère. Deux ans plus tard, la femme a mis fin à la relation en prétextant que son mari n’acceptait pas son fils.

Une nouvelle vie

Après avoir beaucoup souffert de la rupture, l’homme a réussi à guérir son chagrin d’amour et à se relever. Il a pu se remarier et déménager avec sa nouvelle épouse. Mais son ex est revenue vers lui en lui demandant de lui accorder une nouvelle chance.

Pour lui, ce choix semble complexe car il n’a pas réussi à retrouver la fougue et le sexe passionnel qu’il avait avec elle. Toutefois, il n’a pas envie de blesser sa femme et sait qu’il ne peut plus compter sur son ex-femme pour avoir une vie stable. Alors pourquoi détruire ce qu’on a construit pour une passion passagère ?

Peut-on se reconstruire après une infidélité ?

De nos jours, l’infidélité n’est plus considérée comme l’apanage de l’homme. Les femmes, tout comme les hommes, peuvent être attirées par l’interdit et succomber à une relation d’adultère. Mais d’après Jean-Michel Huet, psychanalyste et sexologue, «l’infidélité n’est pas une cause, mais une conséquence».

Ainsi, si l’un des conjoints a été infidèle, cela signifie qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. Si le couple décide de s’accorder une seconde chance, il devra alors réfléchir et analyser la ou les raisons qui ont mené à l’infidélité.

Les conjoints doivent également prendre le temps nécessaire pour panser leurs plaies et anticiper des axes d’amélioration. Pour retrouver la confiance, il est nécessaire d’adopter une communication bienveillante et de partager ses peurs, ses émotions et ses attentes.