Miss Univers 2025 : scandale en Thaïlande, des candidates quittent la scène

La préparation de Miss Univers 2025 en Thaïlande a été marquée par un incident qui a secoué la compétition. Plusieurs candidates ont quitté la cérémonie de pré-concours en signe de protestation après que Miss Mexique, Fatima Bosch, a été publiquement humiliée par Nawat Itsaragrisil, un responsable thaïlandais et organisateur de l’événement.

Selon des témoins, le conflit a éclaté lorsque M. Itsaragrisil a qualifié Fatima Bosch de « stupide » pour ne pas avoir publié de contenu promotionnel sur ses réseaux sociaux. Lorsque la candidate a exprimé son mécontentement, le responsable aurait fait appel à la sécurité et menacé de disqualifier celles qui la soutiendraient.

Gênée, Fatima Bosch a quitté la scène, suivie par plusieurs participantes en signe de solidarité. Une vidéo devenue virale montre la candidate dénonçant les actions de l’organisateur : « Il m’a traitée de stupide, m’a dit de me taire et m’a proféré d’autres insultes. Je pense que le monde doit voir cela, car nous sommes des femmes fortes. »

Fatima Bosch a tenu à distinguer le comportement de l’organisateur de celui du peuple thaïlandais : « En tant que pays, vous avez tout mon respect. J’aime sincèrement la Thaïlande. Vous êtes un peuple formidable. Mais le comportement de votre réalisateur est irrespectueux. »

L’incident relance le débat sur le traitement des participantes dans les concours de beauté et sur les pressions exercées pour la promotion sur les réseaux sociaux. L’organisation de Miss Univers n’a pas encore communiqué officiellement sur ces événements.