Milla Jasmine : la star des «Marseillais» prend la pose en mini bikini bleu et...

Pour le plus grand bonheur de ses millions de fans, Milla Jasmine vient tout juste de poster de nouvelles photos sexy sur Instagram. La très célèbre candidate des Marseillais choque autant qu’elle séduit !

Dans la soirée du dimanche 8 août 2021, Milla Jasmine a donc alimenté son feed Instagram de deux nouvelles photos inédites. Et les internautes s’en réjouissent !

La star des réseaux sociaux prend ainsi la pose au bord de la piscine dans un sublime maillot de bain bleu, mais surtout, très court. Elle met ses atouts en valeur !

L’ex compagne de Mujdat porte aussi une paire de lunette futuriste noire et blanche. Elle profite pleinement de l’été et du grand soleil dans sa villa !

Sous le charme, les internautes ont alors une fois de plus réagi en masse au nouveau post de leur idole. Ils n’arrivent toujours pas à s’en remettre !

Il faut dire que les photos envoient du très lourd. Elles cumulent d’ores et déjà plus de 160 000 mentions «j’aime» ! Oui, vous avez bel et bien entendu.

Dans l’espace commentaire, on découvre alors une tonne de compliments et de messages d’amour. C’est donc un carton de plus pour la jolie brune !

Enfin… Presque. Parmi les petits mots de ses fans se cachent des critiques concernant le choix du maillot de bain. Et il y en a un sacré paquet !

«Ce n’est pas la bonne taille le haut de maillot», balance sèchement une internaute. «Je ne comprends pas cette nouvelle ligne de maillots de bain où l’on voit une partie basse de la poitrine», s’interroge alors une autre.

«Plus provoquant tu meurs«, «Quelqu’un peut lui expliquer comment choisir un maillot à sa taille ?», peut-on aussi lire. C’est un véritable déferlement !

Très active sur les réseaux sociaux, Milla Jasmine fait le bonheur de ses millions de fans. Avec elle, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer.

Ils suivent ainsi les folles aventures de leur idole avec la plus grande des attentions au quotidien, en quête de nouvelles petites pépites. Et pour le coup, il y en a beaucoup.

Entre les sublimes photos de ses nombreux shootings, les coulisses des tournages, les anecdotes et les annonces inédites, il y a de quoi passer de bons moments.

De ce fait, la très célèbre candidate des Marseillais cumule plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés. Oui, vous avez bel et bien entendu.

Elle apparaît alors comme l’une des blogueuses françaises les plus populaires, influentes et inspirantes du moment. La grande classe ! Il faut dire qu’elle sait comment faire parler d’elle.

Et la jolie brune n’a pas peur des critiques ! Même si parfois celles-ci lui tombent dessus par centaines. Une chose est alors sûre, Milla Jasmine n’a pas fini de secouer la Toile. La star des Marseillais compte bien continuer à faire le buzz !