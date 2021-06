Milla Jasmine des Marseillais se trouve-t-elle toujours en garde à vue ?

Il y a quelques jours, une drôle d’affaire défrayait la chronique. En effet, Milla Jasmine des Marseillais se faisait «arrêter» et placer en garde à vue après une altercation avec un agent SNCF. Plusieurs jours ont passé depuis mais se trouve-t-elle toujours en garde à vue ?

La réponse est bien évidemment «non». Car dans un premier temps, une garde à vue ne peut excéder un certain nombre d’heures. Passé ce délai, c’est en prison que vous restez si vos faits s’avèrent graves. Ce qui n’était pas le cas de la jeune femme.

Mais au final, que s’est-il passé pour que la candidate des Marseillais rencontre autant de soucis ? Il suffisait d’attendre que celle-ci prenne la parole pour le savoir. Etant donné qu’elle donnait sa version des faits sur les réseaux sociaux.

Car oui, hormis une vidéo la montrant encadrée par plusieurs agents, personne n’a filmé la scène de l’altercation. C’est pourquoi, la jolie brune a dit ce qu’il s’était passé. Après, libre à vous de penser que ce qu’elle avance est vrai ou non.

Dans tous les cas, la candidate des Marseillais faisait savoir qu’elle se faisait reprendre par un agent car elle possédait 3 valises. Ce qui, d’après lui, n’est pas possible pour monter dans un train. Il n’en fallait pas moins pour «éveiller quelques soupçons» chez Milla :

«Il me dit que ce n’est pas possible. Moi, pas de problème, les règles ce sont les règles ce n’est pas grave. Je vais me débrouiller. Je réponds de la manière la plus gentille possible : ‘S’il faut payer un supplément pour mes bagages, pas de soucis’.»

Mais la candidate des Marseillais ne pensait sans doute pas que cette réponse allait déclencher les nombreux problèmes qui s’en est suivi. En effet, après cette «demande», l’ex de Mujdat faisait sortir de ses gonds l’agent SNCF.

«Elle m’a répété plus agressivement : «Madame, vous ne pouvez pas monter dans le train avec vos valises.» Dans le règlement de la SNCF j’ai le droit d’avoir trois valises et si j’en ai plus, de payer un supplément. A ce moment-là je me demande ce que je lui ai fait.»

Faisait savoir la candidate des Marseillais. Mais aujourd’hui, tout serait rentré dans l’ordre. C’est en tout cas ce qu’assure Shayara TV comme le relaye Melty. La blogueuse donnant justement des informations sur cette affaire dans sa story :

«L’affaire est classée sans suite. Milla est dans le sud et ira faire son tournage comme prévu et la contrôleuse a eu un sérieux avertissement». Voilà qui devrait rassurer tous les fans de la jolie brune. D’autant plus que plusieurs bonnes nouvelles tombaient.

Dans un premier temps, nous apprenions que la belle n’avait plus de souci à se faire. Et qu’elle ne séjournait donc plus derrière les barreaux. Mais en plus de cela, nous apprenions aussi qu’elle allait pouvoir assurer son tournage.

En effet, la candidate des Marseillais devait participer au cross et sa présence n’avait pas encore été confirmée. Notamment à cause de cette affaire privant Milla de pouvoir se déplacer et se rendre, en temps et en heure, sur son «lieu de travail».