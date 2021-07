Michele Morrone : la star ultra sexy avec sa chemise déboutonnée sur Instagram !

L’été s’annonce très chaud avec Michele Morrone ! La star de 365 Dni a dévoilé son torse musclé dans un cliché très sexy sur Instagram. Et le résultat a fait l’effet d’une bombe sur la Toile.

Depuis son apparition dans 365 Dni sur Netflix, Michel Morrone est devenu une vraie star du petit écran ! En effet, le beau gosse a fait de nombreux émules en interprétant le très sexy Massimo dans le film de Barbara Białowąs. Il possède aujourd’hui de nombreux fans à travers le monde.

Michel Morrone est très actif sur les réseaux sociaux. Il partage de nombreux clichés pour rester en contact avec sa communauté. Mais attention ! Le It Boy ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il s’agit de s’afficher sur Instagram.

Le comédien continue de jouer son rôle de séducteur même sur la Toile. Il publie ainsi de nombreux clichés ultra sexy pour faire grimper la température.

Coulisses de shootings, vidéos, photos de vacances… Michel Morrone ne rate aucune occasion pour en mettre plein la vue à ses admirateurs. Il n’est donc pas rare de voir l’acteur dans des tenues ultra sexy !

Michel Morrone est devenu un vrai influenceur grâce à ses clichés sensuels. En effet, il compte aujourd’hui plus de 12 millions de fans sur sa page Instagram et s’impose comme l’un des acteurs Italiens les plus influents. Incroyable !

Hier, Michele Morrone a encore fait des siennes sur Instagram. Le beau gosse a profité d’une journée de repos pour improviser un petit shooting. Et comme toujours, le beau gosse, n’a pas hésité à sortir de le grand jeu.

Le comédien a pris la pose dans sa voiture avant de prendre le volant. Il affiche fièrement son look du jour et se dévoile avec une chemise déboutonnée. Un petit détail sexy qui n’a donc pas échappé à ses followers.

Michele Morrone dévoile son torse musclé et s’amuse à jouer avec son col de manière très sensuelle. La star de 365 Dni porte aussi des lunettes de soleil noires pour jouer les bad boy.

Comme toujours, les fans du beau gosse n’ont donc pas pu résister en découvrant cette story Instagram. Il faut dire que Michele Morrone est très sexy, même avec une chemise casual.

Le jeune homme a ainsi reçu de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ses fans n’ont pas hésité à le complimenter pour son look d’été sexy. C’est donc un sans faute pour le It boy !

Michele Morrone a encore joué son rôle de séducteur à la perfection. Comme quoi, le jeune papa n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour envoûter la Toile, rapporte Mcetv

L’acteur est actuellement en plein tournage du deuxième volet de 365 DNI. Il devrait très bientôt faire son grand retour sur Netflix dans la peau de Massimo.

En attendant, le beau brun continue de faire patienter ses fans avec ses photos sexy. Et ce dernier risque donc de nous surprendre avec ses prochains clichés !