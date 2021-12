Michael B. Jordan : la star dit qu’il a «enfin trouvé l’amour» avec Lori Harvey

Michael B. Jordan a révélé pourquoi il n’avait aucune réticence à partager sa romance avec Lori Harvey avec le monde.

L’amour vrai! Michael B. Jordan, 34 ans, sait qu’il a trouvé «The One» avec la petite amie de Lori Harvey, 24 ans. L’acteur de Creed a révélé comment son expérience relationnelle l’avait préparé à enfin jouer dans une comédie romantique dans une interview avec The Hollywood Reporter le 1er décembre.

«Il y a des rôles que j’ai transmis et dont je savais que je n’avais pas assez d’expérience de la vie pour jouer. J’étais comme, ‘De quoi puis-je tirer?’ Mais j’ai finalement trouvé ce qu’était l’amour», il a dit.

Parlant de l’amour aux yeux du public, Michael a poursuivi: «Quand j’étais plus jeune, je ne sais pas si j’aurais pu gérer l’assaut des opinions et être pris à part, et aussi être conscient de ce que l’autre personne va traverser. Il faut une personne spéciale pour gérer ça.

Bien qu’il se méfie de devenir public, Michael a déclaré qu’il estimait que sa connexion avec Lori était «assez réelle» pour être partagée avec le monde. Il a expliqué :

«Il y a une planification préméditée de rester à l’écart [de l’œil public] qui tue parfois la spontanéité et l’intimité. Je voulais retirer cela et lui donner la meilleure chance possible, dans ce monde étrange dans lequel nous vivons, d’être quelque peu normal. Pour faire court, je pense que c’est juste le timing de tout. C’était le bon moment pour moi. Oui. Je suis heureux.»

Michael et Lori ont commémoré un an de fréquentation le 16 novembre. L’acteur a posté de jolis clichés du couple sur Instagram et a écrit : «Joyeux anniversaire. Ça fait un an, fou !! Le couple s’est lié pour la première fois en novembre 2020 après que Michael ait passé Thanksgiving avec la fondatrice des soins de la peau SKN dans sa ville natale d’Atlanta, en Géorgie. Ce n’est qu’en janvier que le couple a officialisé les choses sur Instagram avec leur première photo sur les réseaux sociaux.

Le père adoptif de Lori, l’animateur du jeu télévisé Steve Harvey, 64 ans, a donné son approbation à Michael en septembre, déclarant à People : «Je ne parle pas publiquement de ce genre de choses, mais je suis heureux pour ma fille en ce moment. Je suis vraiment. C’est la première fois que je suis heureux pour elle [dans une relation]. C’est juste un bon gars. S’il ne l’était pas, sortez-le d’ici.