MHD : le chanteur rend hommage à DJ Arafat dans un single de son nouvel album

L’album «Mansa» du prince de l’Afro Trap, MHD est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Le rappeur français d’origine guinéenne a profité du dernier titre de son nouveau projet pour proclamer la grande estime et la haute valeur de sa gratitude à la légende DJ Arafat.

MHD a donc rendu hommage à la légende de la musique ivoirienne DJ Arafat dans le track 15, 9min qui figure dans son nouvel album en ces termes : «Sur un coup de fil, j’apprends la mort de mon frère, repose en paix mon reuf pourtant j’ai fait des prières. Avant de quitter là-bas je t’ai laissé ma casquette Gucci, dans tout Babi, tu disais que j’étais ton bon petit, mais merde, j’écris avec les larmes aux yeux. J’essaie de vider mon chagrin en regardant dans les cieux, mais c’est dur», a-t-il déclaré.

Rappelons que MHD et DJ Arafat étaient un peu proches et quand ce dernier était décédé le 12 août 2019, il était encore en prison et n’a donc pas eu l’opportunité de lui témoigner sa reconnaissance comme il se doit même si à l’époque, il avait rédigé une lettre pour exprimer sa tristesse et sa désolation quand il a appris le décès tragique de son frère.

Le nouvel album de MHD a été mis en ligne aujourd’hui, 16 juillet à minuit. Le projet intitulé «Mansa» est composé de 15 titres dont 04 collaborations.