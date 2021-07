MHD : le chanteur et Tiakola sont loin de tout dans «Pololo»

Jason Derulo a un nouveau projet dans les tuyaux et ses fans vont être surpris. Le chanteur de R&B a effectivement décidé d’enregistrer un album entièrement composé de morceaux pour enfants après être devenu papa il y a quelques mois.

L’interprète de «Take You Dancing» et sa compagne Jena Frumes accueilli un petit garçon prénommé Jason King en mai dernier et cela a inspiré son nouveau projet à la star.

Grâce à cela, l’artiste espère pouvoir trouver une nouvelle audience parmi les plus petits et avoir des morceaux que son fils pourra écouter tant qu’il est encore trop jeune pour le reste de son répertoire.

«Je vais en fait enregistrer un tas de chansons pour les tout-petits pour lui, spécifiquement pour mon fils⟩ a confié Jason à Entertainment Tonight. «C’est un petit projet passionnel.»

En plus de régner sur les charts, Jason a récemment accumulé les succès sur la plateforme TikTok, où il poste régulièrement des vidéos très inventives.

Le chanteur a d’ailleurs révélé le montant de ses revenus sur l’application l’été dernier, laissant entendre qu’il gagnait plus de 75.000 dollars pour chacune de ses vidéos. Depuis, il est très probable que cette somme a augmenté.

«Je pense que c’est moche de dire combien je fais d’argent avec, mais c’est bien plus que ça» a-t-il affirmé. «Mais je ne vais pas dire combien…»