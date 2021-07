Mexique : l’influenceuse et culturiste Odalis Santos Mena est décédée lors d’une opération chirurgicale

L’influenceuse et culturiste mexicaine Odalis Santos Mena est décédée à l’âge de 23 ans après une intervention chirurgicale.

La jeune femme, qui cumulait plus de 150.000 abonnés sur Instagram, a mal réagi aux produits anesthésiants et fait un arrêt cardiaque le 7 juillet dernier, rapportent plusieurs médias internationaux, dont le quotidien britannique The Sun.

Odalis Santos Mena était sur le point de subir une opération dont l’objectif est de diminuer la transpiration des aisselles. Malheureusement, malgré les tentatives de réanimation, les médecins n’ont pas pu la ramener à la vie.

Prise d’anesthésiques et de stéroïdes

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes exactes du drame. Selon les premiers éléments disponibles, la mort de la star du culturisme serait due à la consommation de produits non recommandés.

Juste avant de passer sur la table d’opération, la bodybuildeuse aurait en effet pris des anesthésiques et des stéroïdes sans en informer le personnel soignant. Et cette combinaison de substances pourrait être la cause de son décès.

D’autre part, l’anesthésie aurait été menée par une personne non qualifiée. The Sun souligne que cette intervention a été organisée dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec la clinique Skin Piel, située à Guadalajara, au Mexique.

L’influenceuse devait ensuite faire la promotion de ce traitement contre la transpiration excessive baptisé «MiraDry»