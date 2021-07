Meurtre de Patricia Bouchon : Laurent Dejean condamné à 20 ans de réclusion en appel

Plus de dix ans après la mort de Patricia Bouchon, ce vendredi 9 juillet marque une étape cruciale dans l’affaire dite de la «joggeuse de Bouloc».

À l’issue de deux semaines de procès, Laurent Dejean a été condamné en appel à vingt ans de réclusion pour le meurtre de la quadragénaire en février 2011 à Bouloc (Haute-Garonne), selon plusieurs médias présents sur place.

La cour d’assises du Tarn a confirmé la peine prononcée par la cour d’assises de la Haute-Garonne en première instance, en mars 2019.

Le 14 février 2011, Patricia Bouchon avait quitté son domicile tôt dans la matinée pour faire son jogging habituel avant de rejoindre le cabinet d’avocats toulousain dans lequel elle travaillait comme secrétaire.

Ne la voyant pas revenir, son mari avait donné l’alerte. Son corps avait été retrouvé le 29 mars dans une canalisation située à une dizaine de kilomètres de sa maison.

Portrait-robot

Le nom de Laurent Dejean, un trentenaire au lourd profil psychiatrique, avait émergé après la diffusion d’un portrait-robot réalisé à partir d’un témoignage clé : celui d’un homme qui affirmait avoir croisé Patricia Bouchon le 14 février, puis avoir vu un homme dans une Clio stationnée à contresens, tous feux éteints.

L’ouvrier plaquiste, qui a toujours nié les faits, avait été mis en examen pour «homicide volontaire» en février 2015, puis renvoyé pour ce chef d’accusation devant la cour d’assises de la Haute-Garonne, malgré l’opposition du parquet général de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse.

Un acquittement requis

Lors du premier procès, en mars 2019, l’avocat général avait d’ailleurs réclamé l’acquittement, estimant que les preuves à l’encontre de l’accusé n’étaient pas suffisantes.

Ce qui n’avait pas empêché les juges et les jurés de déclarer coupable Laurent Dejean et de le condamner à vingt ans de réclusion. Le second procès s’est ouvert le 28 juin à Albi. Deux semaines d’audience durant lesquelles l’accusé a continué à nier avoir tué Patricia Bouchon.

Le 8 juillet, le ministère public a cette fois réclamé vingt années de réclusion à l’encontre de l’ancien plaquiste. Des réquisitions finalement suivies par la cour d’assises, qui a condamné Laurent Dejean à vingt années de réclusion criminelle, rapporte le Figaro