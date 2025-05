Met Gala 2025 : Rihanna officialise sa troisième grossesse en grande pompe

Le couple star Rihanna et A$AP Rocky a officiellement confirmé l’arrivée prochaine de leur troisième enfant. La chanteuse et businesswoman a dévoilé son ventre rond lors du Met Gala 2025, tenue ce lundi 5 mai à New York, suscitant l’enthousiasme de ses fans.

Vêtue d’une robe moulante mettant en valeur sa silhouette de future maman, Rihanna a fait sensation sur le tapis rouge. Les photographes n’ont pas manqué de capturer chaque détail de sa tenue, mais c’est bien son baby bump qui a volé la vedette. Interrogée par les médias, la star a confié : « C’est une sensation incroyable », faisant référence à cette nouvelle étape dans sa vie de famille.

Une famille qui s’agrandit

Rihanna et A$AP Rocky, en couple depuis 2021, sont déjà parents de deux garçons : RZA, né en mai 2022, et Riot Ross, arrivé en août 2023. La chanteuse avait d’ailleurs exprimé son désir d’avoir une petite fille dans une interview accordée au magazine Interview en avril 2024, déclarant avec humour : « J’essaie d’avoir une fille, mais pour l’instant, je ne fais que des garçons ! »

Depuis leur rencontre, le duo ne cesse de faire parler d’eux, autant pour leurs collaborations artistiques que pour leur vie privée. Leur présence au Met Gala, l’un des événements les plus médiatisés au monde, confirme une fois de plus leur statut de power couple.

Avec cette troisième grossesse, les fans attendent désormais de savoir si le couple réalisera son vœu d’accueillir une petite fille ou s’ils ajouteront un nouveau prénom masculin à leur tribu.