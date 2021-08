Messi peut-il enfin jouer avec Cristiano Ronaldo ? Comment les deux GOAT peuvent jouer ensemble

Le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi quitterait le club cet été après avoir été incapable de résoudre ses problèmes de contrat. On ne sait pas où l’Argentin va déménager, mais nous examinons la possibilité qu’il joue aux côtés de son éternel rival, Cristiano Ronaldo.

Depuis plus d’une décennie maintenant, le monde du football est régi par une controverse ; qui est le meilleur/le plus grand entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? De nombreux experts, entraîneurs, joueurs et même des dirigeants politiques ont eu leur mot à dire sur qui est censé être le meilleur joueur des deux.

Avec des records identiques entre les deux grands joueurs et des trophées identiques également, l’argument de qui est le meilleur se résume à de fines marges et/ou à une préférence personnelle.

Malgré de nombreuses similitudes, les deux joueurs ont emprunté des chemins totalement différents sur le chemin de la célébrité. Ronaldo a joué au football de clubs seniors au Portugal, en Angleterre, en Espagne et maintenant en Italie.

D’un autre côté, Lionel Messi n’a joué que pour un seul club dans sa carrière senior, Barcelone. Maintenant, avec un départ imminent du Camp Nou, nous sommes attirés par la possibilité que les deux plus grands joueurs jouent dans la même équipe. Il y a plusieurs manières possibles que cela se produise, nous les explorerons ci-dessous.

Cristiano Ronaldo entame également la dernière année de son contrat à la Juventus et sans aucun entretien de renouvellement en vue, il semble que le Portugais sera joueur autonome d’ici l’été prochain.

Cela ouvre une possibilité passionnante pour Ronaldo de terminer un déménagement dans le même club où Messi exercerait son métier dans un avenir immédiat.

Les meilleurs clubs européens tels que Manchester City, le Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea et l’Inter Milan pourraient être en mesure de faire face aux énormes exigences salariales qui découleraient du fait d’avoir les deux joueurs dans une équipe.

Une autre possibilité pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi de jouer ensemble est au stade Allianz en Italie. Avec la moitié du duo magique déjà sur la liste des équipes de la Juventus, ce serait un exploit incroyable à amener en seconde période. Avec Lionel Messi en tant qu’agent libre, les Bianconeri n’auraient à payer que le salaire de l’Argentin.