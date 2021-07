Messi : l’attaquant argentin pourrait aller en prison s’il signe avec Barcelone

Depuis l’Espagne, un conseiller fiscal consulté par «El Chiringuito» explique le cadre juridique qui suppose que Leo est un agent libre et ce qui se passerait si le club le signait à nouveau.

Le renouvellement de Lionel Messi avec le FC Barcelone peut devenir un cauchemar pour le joueur et le club, qui n’ont actuellement aucun lien contractuel entre eux.

Et bien que Joan Laporta ait indiqué que tout est sur la bonne voie, la vérité est que le club doit re-signer la signature de l’Argentin pour continuer à compter sur ses services, et cette étape pourrait précisément représenter une complication juridique plus grave qu’on ne le pensait auparavant.

À partir du programme espagnol «El Chiringuito», ils ont enquêté davantage sur le sort de l’attaquant argentin et ont contacté le conseiller fiscal Ramón Álvarez de Mon pour résoudre tous les doutes.

Et la silhouette qu’il a laissée fait dresser les cheveux sur la tête. «Le Barça pourrait être d’accord avec Messi pour jouer deux ans et le payer en cinq. Mais une autre chose est l’opinion que la Liga et le Trésor peuvent avoir à cet égard. Pourquoi LaLiga ? C’est fait pour diviser la masse salariale par cinq ans, pas deux . Pourquoi Hacienda ? Si Messi part en troisième année pour jouer à Miami, il facturera ce qu’il a généré en tant que joueur du Barça, mais il sera un non-résident, donc il ne sera pas imposé en Espagne», a-t-il expliqué. .

Mais il y a plus. Le conseiller fiscal a rappelé que l’Argentin et le club avaient déjà eu des problèmes juridiques auparavant, ce qui complique encore le chiffre du «refichaje» de Leo Messi et les implications pour enfreindre la loi.

«Messi et Barcelone ont un casier judiciaire. S’ils commettent à nouveau un délit fiscal, Messi va en prison et Barcelone aurait de graves conséquences juridiques. Si Messi n’a pas renouvelé aujourd’hui, je vois presque impossible qu’il puisse signer pour le Barça. Depuis le 1er juillet, il est considéré comme une nouvelle recrue, le Barça devrait donc générer 400 millions d’euros de plus-values et d’économies salariales», a-t-il expliqué.

Donc, pour le moment et bien que Messi ne soit plus officiellement un joueur de Barcelone, le club continuera à lier son image de marque au chiffre du «10».

De cette façon, le maillot de Leo continuera d’être vendu dans les magasins officiels du FC Barcelone, et le site Web et le reste des médias du club continueront de couvrir la situation actuelle de l’international argentin comme s’il était encore un autre joueur de l’équipe première.

