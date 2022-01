Messi et Cristiano : la réalisation qui confirme qu’ils sont les meilleurs de l’histoire

Comme c’est le cas depuis 15 ans, Cristiano Ronaldo et Leo Messi faisaient partie du «Ideal 11» de la FIFA, également connu sous le nom de FIFA FIFPRO «11» 2020-2021. Ce sont les deux seuls footballeurs de l’histoire à y parvenir épopées.

D’un côté, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, plus connu sous le nom de Cristiano Ronaldo ou CR7, l’attaquant du Manchester United en Premier League anglaise et en équipe nationale du Portugal, dont il est le capitaine et meilleur buteur de tous les temps.

De l’autre, Lionel Andrés Messi Cuccittini, dit Leo Messi, l’attaquant ou milieu de terrain du Paris Saint-Germain en Ligue 1 en France. International avec l’équipe nationale argentine, équipe dont il est le capitaine et meilleur buteur de l’histoire.

La planète du football leur appartient depuis des années et à eux deux ils ont marqué une époque dans l’histoire du sport. La bataille dans laquelle ils ont joué et joué pendant plus d’une décennie a fait d’eux de meilleurs athlètes. Sans l’un, l’autre n’aurait jamais été poussé jusqu’aux limites qu’il a atteintes et vice versa.

En conséquence, une curiosité a été donnée lors de la remise du prix The Best. Tous deux ont réalisé un record historique en formant pour la 15e année consécutive dans le onze idéal de la FIFA.

Le gardien de l’idéal FIFA 11 était Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, ITA). Les défenseurs étaient David Alaba (Bayern Munich/Real Madrid, AUT), Leonardo Bonucci (Juventus, ITA) et Ruben Dias (Manchester City, POR).

Les milieux de terrain Kevin De Bruyne (Manchester City, BEL), Jorginho (Chelsea, ITA), N’Golo Kante (Chelsea, FRA) faisaient partie du onze, tout comme les attaquants Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, POR), Erling Haaland ( Borussia Dortmund, NOR), Robert Lewandowski (Bayern Munich, POL) et Lionel Messi (Barcelone/Paris Saint-Germain, ARG).

Qui a remporté le prix The Best cette année

Avec les votes des capitaines et des entraîneurs des personnes sélectionnées, Robert Lewandowski a remporté le prix pour la deuxième année consécutive. Lewandowski a accumulé 48 points, juste quatre devant Messi (44) et neuf devant l’Egyptien Salah (39).

L’artilleur polonais a largement dominé les entraîneurs, les capitaines et les journalistes, tandis que l’Argentin a balayé le nombre de suffrages exprimés par les supporters.