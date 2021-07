Mercato : le Fair Play financier n’existe-t-il pas pour le Paris Saint Germain ?

Alors que de nombreux clubs européens ont du mal à signer et à maintenir les salaires, au PSG, ils n’arrêtent pas de jeter la maison par la fenêtre.

Wijnaldum, Donnarumma, Achraf et Sergio Ramos sont les dernières recrues confirmées par le Paris Saint Germain. Parmi ceux-ci, trois recevront plus de 10 millions d’euros nets par saison.

Sergio, avec 15 ans, est celui avec le salaire le plus élevé, suivi du gardien italien (12) et du milieu de terrain néerlandais (10). Cela s’ajoute aux salaires déjà gonflés du reste des joueurs. Neymar, avec 30 filets, est le leader de l’équipe, suivi de Mbappé (20 ans) et de Marquinhos et Verrati, tous deux avec 15.

Maintenant, Pogba, Koulibaly et Camavinga jouent, tous payant plus de 10 millions par an également. Où est le fair-play financier pour le PSG ?

L’UEFA a récemment assoupli les mesures et des clubs comme le PSG, City ou Chelsea pourront injecter des millions sur la base de nouveaux parrainages d’entreprises amies, et ainsi pouvoir aller sur le marché avec leur portefeuille plein et en payant des salaires que personne d’autre ne peut payer dans l’ancien continent.

Alors que des équipes comme le Real Madrid ou Barcelone doivent ajuster la ceinture à la limite (Barcelone ne sait toujours pas comment payer ce que Messi demande), le reste des clubs avec de grandes entreprises derrière eux font ce qu’ils veulent.

On se demande d’où vient l’argent de l’équipe de France, qui la saison dernière n’a même pas pu remporter la Ligue 1, malgré toutes les stars dont elle dispose. Le fait d’être tombé en demi-finale de la Ligue des champions ne l’a pas affecté non plus.

Bien que ses récentes signatures aient coûté 0, la masse salariale, qui dépassait déjà les 230 millions par an, ne cesse d’augmenter, touchant déjà 300 kilos et avec plus de signatures en attente à la porte.