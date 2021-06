Mercato : bonne nouvelle pour Kylian Mbappé

En France, le Paris-Saint-Germain a officialisé ce vendredi la signature de Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, la star du club parisien. Âgé de 15 ans, il a signé un contrat aspirant jusqu’en 2024.

Il y a deux Mbappé au Paris-Saint-Germain. Après la signature de Kylian en 2018, le club de la capitale a offert un contrat à Ethan, âgé de 15 ans. Les Parisiens ont également signé le jeune Senny Mayulu.

«Nés en 2006, ces jeunes talents prometteurs évoluaient jusque-là au sein de la préformation du Paris Saint-Germain», précise le PSG.

Des célébrations devant la Playstation au même club que son frère

Il y a quelques années, Kylian Mbappé décrivait d’où venait son iconique célébration des bras croisés. «Avec mon petit frère, c’est parti de rien, d’un chambrage à la Playstation. Il marque un but et il célèbre en faisant ça (croiser les bras). Cinq minutes après, il met pause et il me dit : «Kylian, tu pourrais faire ça en match». Je lui ai dit : «Tu veux que je la fasse ? Ok, je la ferai.»

Reste à savoir si le jeune Ethan, si l’on peut l’observer un jour sur une pelouse de Ligue 1, croisera les bras comme son grand frère, qui s’est approprié sa célébration, rapporte Ouest France