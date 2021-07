Memphis Depay : Sergi Roberto valide l’arrivée de l’attaquant néerlandais au Barça

Très heureux de voir Memphis Depay rejoindre le FC Barcelone, Sergi Roberto a totalement validé son arrivée.

«Tout le monde le connaît. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités et nous l’avons vu au niveau international et avec Lyon. C’est un grand joueur et lors des quelques séances d’entraînement que nous avons eues avec lui, vous pouvez déjà voir qu’il a des qualités impressionnantes. Je suis sûr qu’il nous aidera beaucoup», s’est enflammé Sergi Roberto. Memphis Depay devrait apprécier.

En fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay s’est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone.