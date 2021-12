Meghan Markle : la duchesse de Sussex réagit après avoir remporté une bataille juridique

Une lettre de Meghan Markle à son père a déclenché l’une des batailles juridiques les plus controversées.

Depuis trois ans, Meghan Markle est engagée dans une bataille juridique avec la presse britannique, la duchesse de Sussex accusant le conglomérat Associated Newspapers Limited (ANL) d’avoir violé sa vie privée. Pourtant, ce matin, le tribunal de Londres a tranché en faveur de Meghan Markle.

Grâce à la décision de la Cour, Meghan Markle a envoyé un communiqué dans lequel elle révèle ce qu’elle ressent après avoir remporté la bataille juridique contre la presse britannique , une affaire qui a commencé en 2019 et qui s’est terminée jusqu’à présent.

Pourquoi Meghan Markle a-t-elle poursuivi les médias britanniques ?

En 2018, Meghan Markle a écrit une lettre à son père Thomas Markle, qu’elle a écrite après avoir célébré son mariage avec le prince Harry.

Le média britannique The Mail on Sunday a publié un fragment de la lettre dans laquelle on pouvait lire comment Meghan Markle a dit à son père que ses actions lui avaient brisé le cœur.

Cela a conduit à un mécontentement de la duchesse de Sussex qui s’est terminé par une bataille juridique avec les médias britanniques qui a commencé un an plus tard, alors que Meghan Markle affirmait que The Mail on Sunday avait violé sa vie privée après avoir publié le contenu de la lettre controversée.

Comment Meghan Markle a-t-elle réagi après avoir remporté la bataille juridique ?

Selon la Cour d’appel de Londres, le contenu de la lettre de Meghan Markle à son père était privé, personnel et n’avait aucun intérêt public, c’est pourquoi la Cour a tranché en faveur de la duchesse de Sussex.

Après cette situation, Meghan Markle a envoyé une déclaration dans laquelle elle a commenté qu’elle espérait que toutes les personnes qui ont été affectées de cette manière feront la même chose qu’elle «parce que peu importe à quel point cela peut sembler éloigné, ce n’est pas le cas ; demain ça pourrait être toi».

De même, la duchesse de Sussex a assuré que cette victoire n’est pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont eu peur de défendre ce qui est juste.

«Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte, c’est que nous soyons maintenant assez courageux pour changer une industrie des tabloïds», a-t-il déclaré.