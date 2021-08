Meghan Markle fête ses 40 ans : la Reine Elizabeth II, les princes William et Charles lui adressent des messages malgré les tensions

Ce mercredi 4 août, Meghan Markle célèbre ses 40 ans. Elizabeth II et tous les membres de la famille royale ont mis de côté les querelles en lui souhaitant un bon anniversaire sur les réseaux sociaux.

La Reine ne fera pas partie des 65 convives qui devraient fêter l’événement ce mercredi soir dans la villa de Meghan Markle, et de son époux le prince Harry. Elle n’en a pour autant pas oublié de lui faire parvenir une petite attention.

Un geste surprenant pour les internautes, qui savent la situation très tendue entre les deux femmes depuis le Megxit, et les révélations embarrassantes que le couple a faites à Oprah Winfrey.

Sur le compte Twitter officiel de la famille royale, la monarque a écrit un message qui fera taire ceux qui la dise prête à retirer tous leurs titres royaux à Meghan et Harry.

«Je souhaite un très joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex», est-il ainsi sobrement écrit sur le compte Twitter de la famille royale.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

Du côté de Kate Middleton et du prince William, même message. Le duc et la duchesse de Cambridge ont sobrement souhaité «un bon 40e anniversaire à la Duchesse de Sussex», avec une photo de la star du jour.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Dans le même temps, le beau-père de Meghan, le prince Charles, et son épouse Camilla, ont choisi un portrait en gros plan de la duchesse pour lui transmettre leurs bons voeux.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Un signe encourageant de réconciliation selon les uns, un service minimum pour sauver la face selon les autres. Quoiqu’il en soit, il ne pourra pas être reproché à la famille royale d’oublier celle par qui le scandale est arrivé…

Un parti pris que certains Britanniques n’apprécient guère, estimant que Meghan et Harry ne méritent plus aucun égard depuis leur départ pour les Etats-Unis.