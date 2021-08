Meghan Markle et le prince Harry en froid avec le couple Obama ?

Barack et Michelle Obama ont-ils choisi leur camp ? Pour le soixantième anniversaire de l’ancien président des Etats-Unis, Barack et Michelle Obama ont pris la décision de ne pas convier le prince Harry et son épouse, Meghan Markle.

Derrière cet acte, les spécialistes de la couronne royale pensent que le couple présidentiel a décidé de rester fidèle à la reine Elizabeth II.

D’ailleurs, Michelle Obama n’a jamais caché sa fascination et son amitié envers la reine d’Angleterre, qu’elle trouve «incroyable et amusante». Pour l’ancienne Première dame des Etats-Unis, «elle est élégante, gentille et attention. Ce genre de chaleur et de grâce, d’intelligence et elle est vive d’esprit».

Persona non grata ?

Autre point important selon l’experte royale Camila Tominey, le couple présidentiel n’aimeraient pas les attaques à répétition du duc et de la duchesse de Sussex envers la famille royale.

«Le fait de voir Harry et Meghan critiquer si ouvertement la famille royale lors de leur entretien avec Oprah en mars, n’a sans doute pas été très bien accueilli par un couple qui a toujours mis ‘la famille en premier’», a-t-elle estimé.

Une hypothèse confirmée par la journaliste Angela Levin, et auteur du livre «Harry : Biography of a Prince». Au Sun, l’experte des têtes couronnées a expliqué que Michelle et brack Obama désiraient prendre du recul par rapport aux Sussex, par respect pour la reine Elizabeth II. Ainsi, le couple princier serait désormais persona non grata chez les Obama.