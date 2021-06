Meghan Markle et Harry ont du souci à se faire : le clan Windsor décide de livrer sa vérité

Rien ne va plus pour Meghan Markle et Harry. Suite à leurs déclarations explosives face à Oprah Winfrey, la Firme a décidé de rétorquer à sa façon. Et ça fait mal !

Ces derniers mois, Meghan Markle et Harry ont souvent défrayé la chronique. Et pour cause depuis le Megxit, les Sussex sont plus ou moins libres de faire ce qu’ils veulent.

Et ils ne se sont pas gênés pour rétablir leur vérité. Bien au contraire ! Aux côtés d’Oprah Winfrey en mars dernier, le couple a accusé la famille royale de tous les maux.

Pour eux, le clan Windsor aurait participé à leur lynchage médiatique. Ils ont aussi pointé du doigt le manque de soutien de certains membres de la Firme. Pour couronner le tout, Meghan Markle a aussi assuré qu’elle avait été victime de racisme. Au même titre que le petit Archie. Le comble !

De son côté, le prince Harry a aussi souligné que son père, le prince Charles, lui avait coupé les vivres. Fort heureusement, l’héritage de sa mère Lady Diana (23 millions de livres Sterling) leur aurait permis de tenir pendants plusieurs mois.

Bref, vous l’avez bien compris toutes ses déclarations chocs ont ébranlé la monarchie. Mais depuis la naissance de Lilibet, Meghan Markle et Harry font profil bas !

À en croire certains tabloïds anglais, ils auraient décidé de faire une trêve, de peur que la reine Elizabeth II leur retire leurs dernières titres. Mais en Outre Manche, le cas des Sussex divise. De plus, on les accuse de mentir !

Sans surprise, l’entretien de Meghan Markle et Harry avec la célèbre présentatrice américaine a suscité de vives réactions. Pour exemple, Justin Welby l’évêque de Canterbury qui les a unis a d’ailleurs assuré qu’ils n’avaient pas dit la vérité quant à leur mariage secret.

De son côté, Lady Campbell a assuré que les accusations de racisme n’étaient pas fondées. Que cela ne tienne ! Les parents d’Archie ont tenu bon… Jusqu’à maintenant. Eh oui, la reine Elizabeth II et les siens ont décidé de redorer leur image.

Eh effet, les Windsor viennent de dévoiler leur rapport financier annuel pour 2020-2021 ! Et surprise… On relève que le prince Charles a bel et bien continué à verser de l’argent à Meghan Markle et Harry. Un coup de canif dans la version du couple…

Dans la foulée, un porte-parole de Clarence House a, lui aussi, enfoncé le clou via un communiqué. Comme nous nous en souvenons tous en janvier 2020, lorsque le duc et la duchesse ont annoncé qu’ils allaient s’éloigner de la famille royale active, le duc a déclaré qu’ils travailleraient pour devenir financièrement indépendants», a-t-il expliqué.

Mais aussi : «Le prince de Galles a néanmoins alloué une somme substantielle pour les soutenir dans cette transition. Ce financement a cessé à l’été de l’année dernière, car le couple est désormais financièrement indépendant.

Avant de conclure tout en analysant les dernières confidences de Meghan Markle et Harry : »Je ne saurais nier qu’elles sont radicalement différentes (…). Tout ce sur quoi je peux m’appuyer ce sont les faits». Reste à savoir si les Sussex vont répliquer. Affaire à suivre on vous dit…