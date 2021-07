Megan Fox en a marre de se faire insulter parce quâ€™elle est plus Ã¢gÃ©e que son petit ami

Troisième recrue du mercato estival du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a accordé un entretien à la chaîne officielle du club de la capitale.

Débarqué chez le vice-champion de France 2021 autour d’un contrat de deux années, soit jusqu’en juin 2023, le défenseur central espagnol a affiché son envie d’user de son vécu du très haut niveau pour aider le groupe à atteindre ses objectifs.

«Je veux repartir de zéro, faire les choses avec beaucoup d’humilité, avec beaucoup de travail, d’efforts et d’engagement. C’est ce qui me définit le mieux. Au final, dans le football, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, mais votre conscience est toujours claire. Je pense que je suis au meilleur endroit et dans la meilleure équipe possible pour ça, et j’espère que nous pourrons gagner beaucoup de choses. Je pense que je peux apporter l’expérience, la maturité, le travail, la constance, le sacrifice. C’est ce que j’ai fait pendant toutes ces années et j’essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer d’aider et de nous rapprocher de la victoire, ce qui est très difficile, mais nous devons tous être unis et tous aller toujours dans la même direction. Je pense que c’est une étape importante pour se rapprocher de la victoire.»

L’ancien footballeur du Real Madrid ne cache pas son désir de remporter une nouvelle C1. «Ce que j’ai le plus remarqué dans ce club, c’est sa solidité. La soif de gagner que les joueurs ont. Ils veulent venir dans un club comme celui-ci. Ils ont déjà disputé la finale de la Ligue des champions. Ils sont très proches de pouvoir la gagner et c’est quelque chose qui m’attire. Ça ne peut qu’être un mariage parfait. Si je peux y contribuer, ce serait merveilleux pour moi. C’est un rêve de penser à gagner ma cinquième Ligue des champions et la première pour notre club.»