Mbappé s’en veut : «Je suis désolé pour ce penalty, j’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué»

L’attaquant des Bleus fait son mea-culpa après l’élimination face à la Suisse et son tir au but raté.

«Très difficile de tourner la page». C’est un Kylian Mbappé déçu et touché qui s’exprime ce lundi soir sur les réseaux sociaux, pour exprimer toute sa peine après l’élimination des Bleus dès les 8es de finale de l’Euro, à Bucarest, face à la Suisse (3-3 ap, 5-4 tab).

«La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas su atteindre notre objectif», déplore le prodige de 22 ans, maudit jusqu’au bout dans cet Euro. Maudit parce qu’il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets et aussi car il a manqué le dernier tir au but, celui qui a envoyé la Nati en quarts, face à l’Espagne, et la France dans l’avion en direction de Paris. «Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué», peste-t-il.

Didier Deschamps après France-Suisse : «Personne n’en veut à Mbappé»

Et l’attaquant du Paris Saint-Germain de poursuivre : «Trouver le sommeil sera difficile mais (ce sont) malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant. Je sais que vous, les fans, êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances. Félicitations et bonne chance à la Suisse.»

Au-delà de la déception, Kylian Mbappé a encore des choses à faire cet été. L’heure n’est pas aux vacances et à se vider la tête. Sous contrat jusqu’en 2022 au PSG, il n’a toujours pas décidé de quoi son avenir sera fait. Prolongation ou transfert, il doit trancher. Son petit frère, Ethan, a déjà rempilé à Paris.

Avec AFP