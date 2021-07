Mauvaise nouvelle pour Britney Spears : la chanteuse restera sous la tutelle de son père, tranche la justice américaine

Jetez un œil à la maison que Cristiano Ronaldo partage avec sa compagne Georgina Rodriguez et ses quatre enfants à Turin. Cristiano partage son temps entre sa villa à Madère et son manoir italien.

Avec une piscine intérieure et extérieure, une salle de sport à domicile, une salle de jeux pour les enfants et des vues à couper le souffle tout autour, cette propriété est comme une expérience hôtelière complète et comme elle est entourée d’une verdure luxuriante, elle est tellement isolée.

Ronaldo a récemment partagé un aperçu de la salle de jeux de ses enfants lorsque ses jumeaux Eva et Mateo ont célébré leur troisième anniversaire.

Dans un autre salon, Cristiano a opté pour des canapés crème, mais a toujours des coussins brodés des initiales de sa petite amie. Alors qu’il s’auto-isole après un test positif pour le coronavirus, Cristiano a posté une photo de lui en train de se détendre au bord de sa luxueuse piscine intérieure.

Le footballeur et sa petite amie ont transformé une immense pièce de leur maison en chambre d’enfant pour les jumeaux Eva et Mateo et leur fille Alana Martina, avec une énorme silhouette d’ours en peluche sur les murs et une palette de couleurs douces grises et blanches qui est polyvalente pour leur couvée en croissance.

Un salon a été équipé de canapés et de tapis vert bouteille, assortis au sol de la salle de jeux, avec des coussins imprimés léopard monogrammés avec les initiales de Georgina et Cristiano pour qu’ils se blottissent devant la télévision.