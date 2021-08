Mauro Icardi renouvele avec le PSG et fait partie des 10 meilleurs paiements de l’équipe

L’attaquant argentin avait des offres de retour en Serie A, mais restera finalement au PSG à la demande expresse de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Les conditions sont maintenues, et cela continue d’être l’un des meilleurs paiements de l’équipe.

L’Argentin Mauro Icardi était l’un des attaquants qui pourraient changer d’équipe avant le début des championnats européens. Cependant, le journal français Le Parisien et le journaliste italien Fabrizio Romano ont rapporté que l’attaquant resterait une saison de plus au Paris Saint Germain.

La vérité est que si on met les chiffres bruts sur la table, on peut dire que Mauro Icardi est septième du tableau, selon les salaires que perçoit chaque joueur du club.

Le podium est mené par Neymar, avec 61,5 millions, suivi de Kylian Mbappé, dont le salaire est divisé par deux, et est complété par Marquinhos avec 18 kilos par an. Monter des postes, c’est l’Argentin, qui en prend 12 millions par an, soit 1 pour chaque mois qu’il joue avec l’équipe de France.

«Cette saison et aussi la suivante, je reste. Il n’y a jamais eu aucun doute là-dessus», a écrit Romano sur son compte Twitter. Les déclarations seraient de l’avant pour le journaliste bien connu qui compte près de 4 millions de followers sur Twitter.

En France, le journal Le Parisien indique que la raison pour laquelle Mauro va rester au PSG est à la demande expresse de Mauro Icardi, qui a inscrit 3 buts en 5 matchs disputés en pré-saison.

Avec sa permanence, les offres qu’Icardi avait en Serie A sont dépassées. La Juventus et la Roma avaient manifesté leur intérêt pour l’embaucher, mais Mauro continuera dans le club parisien, auquel il est arrivé après son passage à l’Inter Milan.