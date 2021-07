Matt Damon fait une confidence sur l’Ã©criture de Good Will Hunting avec Ben Affleck

Bien que «Good Will Hunting» ait remporté l’Oscar du meilleur scénario original en 1997, Matt Damon a admis que Ben Affleck et lui ont eu du mal à en finir le script.

En conversation avec Entertainment Tonight, la star a effectivement révélé que son collègue et lui ont suivi une méthode très chaotique pour écrire chaque scène.

«Je pense que le processus d’écriture de Will Hunting était vraiment inefficace» a-t-il confié. «Vous savez, comme on n’en comprenait pas vraiment la structure, on a écrit des milliers de pages… On se disait : «Eh bien, et si ça se concrétisait ?» et puis on écrivait différentes scènes. Donc, on avait toutes ces sortes de scènes disparates et ensuite on essayait de les assembler en quelque chose qui ressemblait à un film. A l’époque, on n’avait pas de délais parce que personne ne se souciait de ce qu’on faisait, personne n’attendait le script, on était au chômage, donc on n’avait littéralement rien d’autre à faire.»

Heureusement, les deux stars ont changé leur procédé d’écriture pour leur nouvelle collaboration, le film «Le Dernier Duel» réalisé par Ridley Scott.

«Je pense que nous avons découvert que… en faisant des films pendant 30 ans, nous avons en fait appris une chose ou deux sur la structure et le processus s’est déroulé beaucoup plus rapidement» a-t-il déclaré.

«Et donc je pense que nous écrirons beaucoup plus à l’avenir simplement parce que cela ne s’est pas avéré aussi long que nous le pensions. C’était en fait très amusant.»

