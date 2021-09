Match Tanzanie – Madagascar en direct (Vidéo)

La nouvelle étoile montante du rap ivoirien féminin, Mosty était récemment conviée à une émission dans laquelle elle est revenue sur son début de carrière fulgurant et sur son rêve musical.

La jeune rappeuse rêverait en effet de collaborer avec le très célèbre artiste ivoirien Alpha Blondy. «Je rêve de faire une chanson avec papa Alpha Blondy, c’est un rêve d’enfance», a-t-elle déclaré.

Elle est considérée comme étant l’une des artistes féminines les plus populaires et les plus en vue du moment. En effet, depuis la sortie de son EP intitulé «Aya Didevi», Mosty a bousculé la hiérarchie en se taillant une place importante dans la sphère du Rap Ivoire féminin.

Certains ténors de la musique ivoirienne sont même tombés sous le charme de son style. C’est l’exemple de Serge Beynaud qui l’a invité sur le titre «Galère» de son futur projet baptisé «Quatro» dont la sortie est imminente.