Match Madagascar vs BÃ©nin : voici les rÃ©sultats du test Ã  la covid-19 des Ecureuils

Carmen Sama est de plus en plus sexy sur Instagram. La veuve de DJ Arafat vient de poster une photo dans une robe ultra sexy et transparente.

La température vient de monter d’un cran sur Instagram. En effet, jeudi 2 septembre 2021, Carmen Sama a posté une photo d’elle ultra sexy. En effet, la belle blonde était vêtue d’une robe noire transparente…

«Au fond de vous, quelque chose vous dit que vous n’êtes pas venu dans ce monde pour que votre vie soit juste passable, ok ou même bien.

Rendez votre vie brillante, spectaculaire, extraordinaire !! Soyez passionné et intrépide, recherchez la liberté et l’opportunité, vous n’avez qu’une vie alors faites en sorte qu’elle soit mémorable et non regrettable.» A ainsi écrit la femme de 25 ans en légende de sa photo sexy.

Ses fans ont beaucoup aimé le poste de Carmen Sama. En effet, en quelques heures seulement, la publication cumule déjà un véritable record de likes.

Les admirateurs de la belle blonde lui ont également glissé quelques compliments dans les commentaires. On vous laisse donc admirer le cliché en question ci-dessous.

Rappelons que, Carmen Sama s’est offert une nouvelle voiture Hyundai Sonata 2020 dont la valeur est estimée à près de 15.000.000 FCFA. Cette voiture de luxe est l’une des dernières sorties de la marque Hyundai.