Marine El Himer : plus sexy, la star des Marseillais dévoile ses secrets pour rester fine

Pour le plus grand bonheur de ses fans, Iris Mittenaere adore raconter de petites anecdotes. Et cette fois-ci elle raconte comment elle a grillé que son ex la trompait.

Sur Instagram, Iris Mittenaere fait sensation. Il faut dire que la jeune femme est très proche de ses 2,6 millions d’abonnés. Pour le plus grand bonheur de ces derniers donc.

D’ailleurs, en story Iris Mittenaere prend souvent la parole. Elle se livre alors à ses fans et n’hésite pas à donner la parole à certains d’entre eux. Trop cool !

En bref, ces derniers peuvent en apprendre plus sur la star. Et cette fois-ci, elle fait une grosse révélation sur sa vie amoureuse. Elle revient alors sur sa relation avec son ex et raconte une étonnante anecdote.

En effet, Iris Mittenaere raconte comment elle a réussi à cramer la tromperie de son ex. Elle a donc déclaré : «Moi, un jour sur Instagram dans ‘explorer» j’ai grillé des photos d’une meuf dans l’appart de mon mec de l’époque. J’ai bien reconnu les lieux.»

Avant d’ajouter : «C’est comme ça que j’ai compris. Thanks Instagram de mettre en avant des profils ayant des choses en commun.» Mais l’identité de cet ex-chéri reste alors un mystère.

Mais pas de panique, la belle semble aujourd’hui très heureuse. En couple avec Diego El Glaoui, elle file alors le parfait amour. Et pour cause, elle a aussi confié au Parisien TV Magazine : «J’ai envie de me marier mais ce n’est pas moi qui décide ! On est un peu vieux jeu. On a la même vision des choses.»

Une chose est sûre, Iris Mittenaere n’a pas fini de se faire remarquer sur Instagram. Elle risque très vite de raconter de nouvelles anecdotes. Affaire à suivre donc.