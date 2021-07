Marine El Himer (Objectif reste du Monde) aurait-elle abusé de la chirurgie ?

Depuis ses débuts dans la télé-réalité dans Les Princes et Princesses de l’Amour, Marine (Objectif reste du Monde) a beaucoup changé. Au même titre que sa soeur Océane El Himer. A t-elle abusé de la chirurgie esthétique ?

Voilà maintenant quatre ans que Marine El Himer a débarqué dans le monde de la télé-réalité. C’est avec sa soeur jumelle qu’elle a fait sa première apparition. Elles ont intégré le casting des Princes et Princesses de l’Amour sur W9.

Les deux soeurs étaient venues pour Benjamin Samat. Mais après le tournage, les jumelles n’ont pas eu beaucoup de succès. Elles étaient donc absentes de ce monde. Puis trois ans plus tard, Océane El Himer a intégré l’aventure des Marseillais aux Caraïbes.

Elle a fait le buzz en vivant une histoire d’amour avec Paga et Nicolas Ferrero, et Benjamin Samat, l’ex-copain de sa sœur. Ce scandale a pris une telle ampleur qu’il l’a mise en lumière.

Alors forcément, sa soeur Marine El Himer (Objectif reste du Monde) en a profité pour se faire une place dans le milieu. Elle a donc intégré Les Princes et Princesses de l’Amour pour Julien.

Puis on l’a retrouvée dans les Marseillais, et dernièrement dans Objectif reste du Monde. Les fans de la télé-réalité ont donc pris le temps de l’observer, de la voir évoluer.

Et tous ont remarqué qu’elle avait beaucoup changé ! Déjà en termes de caractère. La jeune femme est désormais beaucoup plus sanguine qu’elle ne l’était avant. Elle est aussi et surtout à la recherche de buzz. Mais ce qui fait le plus parler ? Son physique !

Eh oui ! La jeune femme est aujourd’hui méconnaissable ! Même si elle n’a jamais nié qu’elle a subit de la chirurgie esthétique, la différence est tout de même présente et parfois choquante pour les internautes.

À ce jour, elle a presque tout refait ! Ses fesses, sa poitrine, son nez. Elle s’est aussi fait poser des facettes dentaires et a subit des injections dans les lèvres et dans les pommettes.

La candidate de Objectif Reste du Monde déteste regarder ses anciennes photos. Elle n’apprécie pas quand on les dévoile. On se souvient de sa réaction quand Alix avait posté une photo d’elle plus jeune pour blesser Océane.

Dernièrement sur son compte Instagram, Marine El Himer (Objectif reste du Monde) a annoncé sa collaboration avec une marque de vêtements. Et une chose est sûre, les internautes ont eu beaucoup de mal à la reconnaitre sur la première photo.

Alors chirurgie esthétique ou abus de Photoshop, les fans s’interrogent. On peut donc lire dans les commentaires : «Je ne sais pas si c’est à cause de la chirurgie, mais elle fait vachement plus vielle que son âge»

«C’est plus la même personne ça fait même flipper là !», «Ton visage fait que changer. Mon Dieu, la chirurgie a pris vraiment de l’ampleur», «J’ai cru que c’était Hilona sur le coup».

Alors Marine El Himer va-t-elle répondre à tous ces commentaires négatifs ? C’est donc une affaire à suivre…